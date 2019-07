Federico Quaranta fuori da Linea Verde commenta: “Sono stato sacrificato”

L’esclusione di Federico Quaranta da Linea Verde al momento non sta facendo molto discutere anche perchè probabilmente il pubblico che si gode giorni di riposo lontano dal piccolo schermo, potrebbe persino non avere appreso la notizia. Ma noi, addetti ai lavori, che sappiamo quello che succederà il prossimo anno, siamo rimasti forse ancora più scioccati di Federico Quaranta di fronte alla notizia di questa esclusione. Non solo, quello che ci lascia maggiormente perplessi è la scelta del conduttore che prenderà il suo posto, Beppe Convertini.

Come se non fosse bastata la conduzione de La vita in diretta estate, un vero disastro, l’attore si prepara a condurre un programma che ha bisogno di una guida di un certo livello. Nessun gobbo, nessuna frase ripetuta come un mantra ma solo sapienza, conoscenza del territorio, dei prodotti, esperienza e una certa professionalità. Cose che Convertini di certo dimostrerà come ha fatto Quaranta…Lo vedremo.

Nel frattempo però Federico, che da sempre a nostro modesto avviso meriterebbe molto di più in Rai ( lo avremmo visto al timone de La prova del cuoco senza nessuna difficoltà) si sfoga con i giornalisti del Fattoquotidiano.it.

FEDERICO QUARANTA FUORI DA LINEA VERDE: IL SUO COMMENTO

Non sono bastati quindi gli ascolti da record di questa stagione, il suo grande talento e l’affetto del pubblico. La Rai ha preso la sua decisione.

” E’ nella facoltà di qualsiasi direttore cambiare il conduttore di un programma ma in un sistema meritocratico uno che raggiunge il record di ascolti, più alti delle precedenti edizioni e della media di rete, non viene cacciato“ ha detto Federico.

E ancora: “Non me lo sarei mai aspettato, l’ho saputo all’ultimo momento. Sono arrivato dopo Paolo Roversi, che per cinque anni aveva fatto bene, abbiamo inziato un nuovo percorso mostrando anche l’agricoltura come volano per il turismo. Ha funzionato, abbiamo portato il programma dal 18,5% al 21% di media e sono stato sacrificato. Non mi è stata fatta nessuna proposta “.

Il conduttore ha spiegato che non può essere neppure un problema economico visto che il suo guadagno è come quello di un normale impiegato. Ma ha voluto invece dire qualcosa sul suo sostituto:

” Non conosco Beppe Convertini, non so perché è li e non mi interessa. Dicono che verrà premiato per i risultati al pomeriggio, il 15% senza concorrenza. Se il metro è il merito, se lui viene premiato per i risultati perché io vengo bocciato con il 21% ottenuto in inverno con concorrenza?” ha dichiarato Federico Quaranta.

Come dargli torto…

