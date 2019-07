Federico Quaranta fuori dalla prossima stagione tv risponde che il talento non basta (Foto)

La presentazione dei palinsesti Rai 2019/2020 questa volta lascia tanto amaro in bocca, anche Federico Quaranta dopo Antonella Clerici resta senza un programma tv, non sarà lui a condurre Linea Verde ma è stato lui il primo a riferirlo al suo pubblico (foto). In tanti delusi quasi quanto Federico che non resta in silenzio ma come è nel suo stile usa rispetto ed educazione e si schiera per se stesso. Poco fa sul suo profilo Instagram, prima che la Rai ufficializzasse con la conferenza stampa e le presentazioni ciò che vedremo da settembre, Quaranta ha detto la sua. Con una serie di hashtag e un bel visibile “il talento non basta”, microfono in mano e “coscienza pulita”. Sono parole che saltano all’occhio, che lasciano pensare. Sale la curiosità di sapere chi prende il suo posto a Linea Verde, lui stesso non sa chi hanno scelto. Ogni hashtag del conduttore è un pugno, Federico sceglie ogni termine e inizia con la passione, con lo studio, il lavoro, l’impegno, la dedizione. Non si può negare che in ogni suo lavoro ci fosse tutto questo, il suo pubblico lo ammira per tutto questo ma non è tutto.

LA DELUSIONE DI FEDERICO QUARANTA FUORI DA LINEA VERDE

Era il suo programma e di certo ha incassato ottimi risultati, la trasmissione perfetta per lui che aggiunge nel suo post fiducia abnegazione, autocritica, rispetto, concentrazione, educazione, positività, verità, carisma, allenamento, condivisione, determinazione. C’è tutto ed è tutto vero e poi arrivano le parole più forti “il talento non basta!”.

Non serve aggiungere altro, in questo momento la delusione è forte ma lo consola ciò che aggiunge ancora: nessun rimpianto, nessun rimorso, coscienza pulita. Speriamo davvero di vedere la sua cultura, la preparazione e determinazione in un altro programma.