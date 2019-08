Antonella Clerici resta in Rai: sui social l’affetto dei colleghi che la stimano

Questo pomeriggio Antonella Clerici, dopo aver postato una bella foto nei boschi della Normandia ha poi scelto di rompere gli indugi e rivelare a tutti quella che è la decisione presa in merito al suo futuro. La conduttrice resta in Rai sicura che, una storia d’amore lunga oltre 30 anni, potrà regalarle ancora moltissimo. Tra gli impegni per lei, anche la conduzione de Lo Zecchino d’oro ( a farne le spese Francesca Fialdini immaginiamo). La conduttrice ha quindi pubblicato sui social un messaggio per dire quella che è stata la sua decisione e nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto moltissimi messaggi di stima e di affetto dai colleghi che le sono stati vicini in queste settimane complicate.

ANTONELLA CLERICI RESTA IN RAI: I MESSAGGI DI AFFETTO DI COLLEGHI E NON SOLO

“Ti sei sempre comportata da vera Signora anche quando avresti avuto il diritto di non farlo. Massima stima ed amicizia. Fede ” ha scritto ad esempio Federico Quaranta che, al contrario di Antonella Clerici non avrà un piano b in Rai per la prossima stagione ma è stato messa da parte, ingiustamente, da questa dirigenza. Cuori e baci da parte di Giovanni Ciacci ed Elisabetta Canalis mentre Luca Bianchini ha commentato: “I cavalli di razza si vedono alla distanza. ” Questo invece il commento di Mietta: “Tuuuuuuu sei una certezza per tutti noi italiani, siamo con te in ogni scelta che farai… perché la tua forza è sempre stata la tua sincerità . Sei una persona di una bellezza interiore pari a quella tua esteriore . È lo dico solo perché lo penso sul serio!!!E questo il pubblico non lo dimentica “.

Non poteva mancare l’affetto dei cuochi che hanno lavorato a La prova del cuoco con la Clerici, tra gli altri a commentare anche Mauro Improta: “sempre il tifo per te sciu sciu “.

E ovviamente anche moltissimi i messaggi della gente comune che spera di vedere la Clerici anche in altre trasmissioni.