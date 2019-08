Elisa Isoardi con Zen a La prova del cuoco, arrivano le ricette per i cani (Foto)

Dopo Ferragosto iniziano come di consueto le anticipazioni dei programmi che tornano in tv a settembre e tra questi ci sarà La prova del cuoco, ci sarà quindi Elisa Isoardi ma ci sarà anche il suo cane (foto). Zen condurrà con Elisa Isoardi La prova del cuoco, si legge questo in giro sul web e infatti il dolce Zenti di 6 anni sarà tra i nuovi protagonisti del cooking show. Nuova stagione per il programma culinario di Rai 1, Elisa ci sta lavorando da quando è terminata la sua prima stagione e alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni svela che ci sarà una rubrica dedicata alle ricette per i cani e forse anche per i gatti. Quindi la presenza del suo cane Zen non sarà solo per sensibilizzare il pubblico ad amare gli animali ma sarà proprio rivolto agli amici a quattro zampe, i più fedeli.

ELISA ISOARDI PORTA ZENIT A LA PROVA DEL CUOCO

Lei lo adora, sono tantissimi i post sul suo profilo social in cui il suo barboncino è presente, davvero una novità averlo anche in cucina, nello studio de La prova del cuoco. “Zenit parteciperà al programma perché da settembre avremo uno ‘chef dog’ che insegnerà a preparare ricette adatte a cani e gatti. Quindi scopriremo se possono mangiare le uova, quanto sale possiamo mettere nei loro pasti… Un tempo eravamo abituati a dare loro gli avanzi. Oggi, invece, c’è un’attenzione maggiore alla loro alimentazione”. Piacerà l’idea al pubblico?





“Cominciamo con uno spazio settimanale di almeno sei minuti. Poi vedremo come si evolverà” ha precisato la conduttrice che ha anche raccontato che a casa cucina per Zen: “Cucino per lui, gli dedico molte attenzioni ai fornelli. Non uso sale, gli do carne tritata e pollo, una volta al mese del fegato cotto semplicemente in padella e non mangia dolci”. Poi rivela qualcosa anche sulla quotidianità con il suo cagnolino: dorme nel letto con lei, sul suo cuscino. E’ molto educato, lo definisce un lord: “Non so come ho fatto a farlo crescere così. Non salta sul tavolo, non sporca. Non ho figli ma se avessi la certezza di crescerli così educati, ne farei subito uno”. Attendiamo il seguito, curiosi di scoprire l’angolo dedicato agli amici a quattro zampe.