Paolo Bonolis commenta per la prima volta l’incidente a Ciao Darwin: “E’ una cosa terribile”

L’edizione di Ciao Darwin andata in onda nel 2019 è stata sicuramente una delle più viste degli ultimi anni. Non solo ha regalato record di ascolti a Mediaset che in prime time, ha visto ascolti d’oro in tempi molto duri per Canale 5. Ma la stagione è stata caratterizzata da un episodio che ha segnato sicuramente in modo indelebile il programma e soprattutto uno dei concorrenti che purtroppo, è rimasto vittima di un bruttissimo incidente. A distanza di mesi da quel giorno, Paolo Bonolis, nella sua intervista per Repubblica, commenta i fatti accaduti.

Ricordiamo che Gabriele Marchetti il concorrente romano rimasto paralizzato dopo aver partecipato a un gioco del programma, è ancora in condizioni precarie e la sua famiglia sta continuando a chiedere che si faccia quello che si deve, non senza polemiche. Il Marchetti, il 17 aprile è rimasto paralizzato dopo una caduta dai rulli del Genodrome di “Ciao Darwin“. Una vicenda delicatissima su cui vige il più stretto riserbo da parte della famiglia. C’è una inchiesta in corso per cercare di fare chiarezza su quanto è accaduto.

PAOLO BONOLIS COMMENTA PER LA PRIMA VOLTA L’INCIDENTE DI GABRIELE MARCHETTI

Il conduttore di Ciao Darwin, senza scendere troppo nei dettagli, ha comunque commentato questa vicenda:

“E’ una cosa terribile, può succedere in qualsiasi contesto ma è successo qui: ci siamo adoperati per tutto quanto necessario, parliamo con la famiglia, mi risulta anche qualche piccolo miglioramento. Ma c’è un problema: niente di tutto quello che facciamo può contrastare l’onda disumana di sciocchezze dette e scritte da chi vuole sfruttare questa cosa. Da un lato, una verità: dall’altro c’è una violenta narrazione iperbolica nella quale si insinuano i parassiti del sensazionalismo. Impossibili da contrastare”.

La speranza di tutti chiaramente è quella che Gabriele possa migliorare e tornare dalla sua famiglia anche se chiaramente nulla sarà come prima.