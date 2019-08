Tutto pronto per Eurogames: Ilary Blasi e Alvin svelano le anticipazioni

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova attesissima stagione televisiva. Tanti i programmi del piccolo schermo che terranno impegnati gli italiani a partire dal prossimo settembre. Tra questi ci saranno tante conferme ma anche molte novità. Una su tutte: gli Eurogames. Vi ricordate Giochi senza Frontiere? Bene, il programma tornerà in onda su Canale 5 con un nuovo nome e in una versione aggiornata, diciamo così. A presentare ci saranno Ilary Blasi e Alvin. Tutte le puntate di Eurogames sono state registrate presso il parco divertimenti del cinema e della tv: Cinecittà World, a Castel Romano, vicino Roma. Di recente, Ilary Blasi e Alvin hanno rilasciato una intervista per Tv Sorrisi e Canzoni dove hanno svelato anche qualche anticipazione in anteprima. Scopriamo insieme quali sono state le parole dei nuovi conduttori di Eurogames.

Torna Giochi Senza Frontiere ma si chiamerà Eurogames e avrà tante novità: l’idea è quella di riunire le famiglie

Eurogames sbarcherà su Canale 5 a partire da settembre con lo scopo principale di riunire le famiglie in una serata di puro divertimento. “Da sempre la mia idea di televisione è la famiglia che si ritrova insieme davanti alla tv. Una cosa che purtroppo si è persa. Io lo vedo a casa nostra con i figli: siamo tutti un po’ di qua e un po’ di là, chi guarda una cosa, chi un’altra” ha raccontato Ilary Blasi a Tv Sorrisi e Canzoni. “Mi piace l’idea che questo programma possa riaggregare tutti sul divano, far condividere alla famiglia italiana una serata di risate e di tifo, tutti insieme. Ed era proprio quello che accadeva con Giochi Senza Frontiere” ha spiegato la conduttrice Ilary Blasi che non si tirerà certo indietro, quindi!

Cresce l’attesa per Eurogames: Ilary Blasi e Alvin parteciperanno alle sfide

Ma cosa succederà nelle puntate di Eurogames? In ogni puntata ci saranno sei squadre di dieci concorrenti ciascuna rappresentanti le nazioni in sfida ( Italia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera e Polonia). Gli atleti in gara dovranno cercare di superare delle prove per poi conquistare più punti possibili per la propria squadra e, dunque, vincere. A grande sorpresa anche i conduttori Ilary Blasi e Alvin parteciperanno ad alcuni giochi di Eurogames. “Parteciperemo alle sfide, lo abbiamo chiesto subito. Magari faremo dei tutorial per spiegare ai concorrenti le dinamiche dei giochi” ha affermato la Blasi. “I miei preferiti sono quelli con i percorsi, i circuiti che devi fare con dei costumi ingombranti addosso e sei goffo, cadi, inciampi, sbatti” ha poi raccontato la bella conduttrice.

E allora sembra proprio che ci sarà da divertirsi. Tutti pronti per passare una serata tutta da ridere insieme a Ilary Blasi e Alvin? L’appuntamento con Eurogames è per settembre in prima serata su Canale 5. E voi lo seguirete? Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti.