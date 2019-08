Quando iniziano le nuove puntate di Forum?

Siamo ancora ad agosto e il sole batte forte sulle bellissime spiagge italiane eppure c’è chi già si chiede che cosa vedremo in tv durante la prossima stagione televisiva. Saranno sicuramente tanti i programmi che ci terranno impegnati di fronte al piccolo schermo a partire da settembre. Mancano ormai davvero pochi giorni alla fine di agosto e all’arrivo, quindi, della prossima stagione televisiva e così vi diamo già qualche anticipazione. Oggi parliamo, in particolare, di Forum. Il programma giuridico fa oramai parte da anni delle reti Mediaset di Rete 4 e Canale 5 e, ovviamente, farà parte anche nella prossima stagione televisiva. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli sulle messa in onda delle nuove puntate di Forum e alcune anticipazioni sul programma.

Quando inizia Forum? Ultime news e data di partenza

Forum torna anche nella stagione televisiva di Mediaset 2019/2020. E pure quest’anno il programma sarà affidato all’amatissima conduttrice Barbara Palombelli che illustrerà al pubblico i vari casi giudiziari, non istituzionali. Forum tornerà a tenere compagnia ai telespettatori italiani con delle nuove e imperdibili puntate. Ma a partire da quando queste verranno trasmesse?

La messa in onda della nuova stagione di Forum è prevista per il 9 di settembre su Canale 5.

Tutto pronto per la nuova stagione di Forum: le ultime anticipazioni sul programma condotto da Barbara Palombelli

Mancano davvero pochissime settimane al grande ritorno di Forum sul piccolo schermo televisivo. L’estate è ormai quasi giunta al termine e Barbara Palombelli è prontissima per tornare al timone del suo programma. Con la conduzione di Forum, infatti, la Palombelli è davvero riuscita a conquistare tutto il pubblico televisivo italiano. Indubbiamente Forum è uno dei programmi più seguiti di sempre nella sua fascia oraria e, la conduzione ha sempre un ruolo fondamentale. Riuscirà Barbara Palombelli a conquistare i telespettatori da casa e fare degli ottimi ascolti anche durante la nuova stagione di Forum? Staremo sicuramente a vedere. L’appuntamento con le nuovissime puntate di Forum insieme a Barbara Palombelli è, dunque, per il 9 di settembre.

Anche quest’anno il programma di Canale 5 si sfiderà con Storie Italiane che, rispetto alla scorsa stagione, parte alle 10,30. E poi nella parte finale si scontrerà con La prova del cuoco di Elisa Isoardi.