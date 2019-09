Uomini e Donne news, Giulia Cavaglià pronta a corteggiare Giulio?

Mancano ormai davvero pochi giorni all’attesissimo ritorno di Uomini e Donne nel primo pomeriggio di Canale 5. I fan della nota trasmissione di Maria De Filippi non stanno più nella pelle e, per questo motivo, vogliamo anticiparvi che una vecchia conoscenza di Uomini e Donne sarebbe prontissima a corteggiare uno dei nuovi tronisti. Appena qualche giorno fa vi abbiamo svelato i nomi dei tronisti che vedremo in studio nella nuova stagione del programma. Uno di questi è Giulio Raselli, volto già noto al pubblico di Canale 5. Il bel modello ha già partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore ed è stato un tentatore nell’ultima edizione di Temptation Island. Secondo i fan però ci sarebbe una ex tronista interessata a lui. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Giulio Raselli tronista a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià commenta: ecco che cosa ha detto del suo ex corteggiatore

Come sappiamo, Giulio Raselli era uno dei corteggiatori di Giulia Cavaglià e sappiamo anche come è andata a finire tra di loro a Uomini e Donne. Adesso che la ex tronista ha appreso i nomi dei nuovi tronisti, tra cui proprio quello di Raselli, i fan si sono scatenati sui social network chiedendo alla Cavaglià il suo personale parere. Giulia non ha potuto non rispondere alle tante domande dei suoi followers. “Mi state tormentando con questa cosa che Giulio è salito sul trono” ha iniziato così Giulia Cavaglià. “Io sono molto felice per lui e gli auguro tutto il meglio. Questo è il mio commento. Daje tutta!” ha poi continuato la ex tronista rispondendo finalmente ai dubbi dei suoi fan.

Uomini e Donne news, i fan voglio Giulia Cavaglià tra le corteggiatrici del nuovo tronista Giulio Raselli

La risposta di Giulia Cavaglià lascia però un po’ perplessi i fan. I telespettatori di Uomini e Donne sanno bene quanto la ex tronista tenesse a Giulio. La Cavaglià era molto presa da Raselli, in particolare, dal punto di vista fisico. Alla fine però la scelta di Giulia è stata Manuel Galiano e la loro relazione è terminata molto presto dopo la fine di Uomini e Donne. Adesso che Giulio Raselli è ancora in cerca della sua dolce metà all’interno del programma di Maria De Filippi, cosa deciderà di fare Giulia Cavaglià? Chi li avrebbe voluti insieme fin dal trono di Giulia ci spera davvero e vorrebbe vedere nuovamente la ex tronista nello studio del programma di Canale 5.

Certo è che la bella Giulia non ha lasciato intendere nulla in merito ad un suo possibile ritorno a Uomini e Donne e, questa volta, in veste di corteggiatrice. E voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere la Cavaglià a Uomini e Donne? Ma soprattutto vi piacerebbe vedere la ex tronista alla corte di Giulio Raselli? Fateci sapere il vostro pensiero nei commenti.