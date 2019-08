Uomini e Donne anticipazioni prima registrazione: 4 tronisti per il trono classico 2019/2020

Arrivano fresche fresche le anticipazioni dalla prima puntata di Uomini e Donne registrata il 29 agosto 2019. Le due troniste donne sono state già presentate su Witty per cui non ci sono grandi sorprese mentre possiamo rivelarvi chi si accomoderà sul trono classico lato maschile! Iniziamo col ricordare chi ci sarà: su Witty abbiamo visto il video di presentazione di Sara Tozzi, una giovane e bella ragazza modenese e poi anche il video di presentazione di Giulia Quattrociocche, una studentessa romana che spera di incontrare un uomo che possa proteggerla. E i maschietti? Come ampiamente previsto, sul trono di Uomini e Donne ecco arrivare due volti noti al pubblico di Canale 5.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI PRIMA REGISTRAZIONE, ECCO CHI SONO I TRONISTI

Sul trono classico di Uomini e Donne vedremo Giulio Raselli. Il ragazzo, dopo esser stato tra i corteggiatori di Giulia Cavaglià fino alla fine, non è stato poi la sua scelta, ha partecipato a Temptation Island come corteggiatore. Oggi invece lo vediamo abbronzatissimo e in ottima forma sul trono di Uomini e Donne.

E sempre dal mondo di Temptation Island arriva un altro volto noto. Alessandro Zarino si è messo in luce corteggiando Jessica Battistello che ha lasciato il suo fidanzato per uscire dal programma al fianco del nuovo ragazzo. Ma a quanto pare tra di loro le cose non sono andate bene anche se, nella puntata “Temptation Island e poi” i due avevano dichiarato di volerci provare. A quanto pare le cose non sono andate bene…E Alessandro oggi è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Magari chissà, Jessica potrebbe pensare di andare a corteggiarlo…