Uomini e Donne news e anticipazioni: la seconda tronista è Sara (VIDEO PRESENTAZIONE)

Il mese di settembre è oramai alle porte e Uomini e Donne si prepara ad una nuova stagione fatta di trash, polemiche, opinionisti su di giri, corteggiatori e tronisti. E proprio a proposito dei nuovi tronisti del programma condotto da Maria De Filippi, quest’oggi è stata finalmente rivelata l’identità della seconda tronista ufficiale del programma dopo il primo annuncio del 26 agosto.

La nuova tronista si chiama Sara, ha 22 anni ed è di Modena dove di mestiere fa la barista. Scopriamo qualcosa in più su di lei…

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: PRESENTATA LA NUOVA TRONISTA, E’ SARA

Nel suo video provino, pubblicato sul sito Witty Tv, la nuova tronista Sara si racconta nella sua semplicità:

Vengo da Modena. Ho quasi 22 anni, li compirò fra venti giorni. E al momento faccio la barista. Ho una sorella… No, solo la maggiore di tre fratelli: mia sorella ha tre anni; mio fratello ne ha undici. Non siamo tutti e tre figlio degli stessi genitori… Infatti i miei genitori sono separati da oramai sedici anni. Mio padre è “accompagnato” ed ha avuto questo figlio, l’ultimo, di nome Tommaso, con la nuova compagna. Con entrambi i miei fratelli ho un bellissimo rapporto.

Sara racconta nello specifico qualcosa in più sulla sua famiglia:





Che lavoro fa mio papà? Papà ha un night club! Mia mamma invece è una impiegata. Mio padre ha sempre bazzicato nel mondo della notte e questo un po’ ha influenzato la mia vita. Lui da peso a cose a cui io non darei peso mai come, ad esempio, la fisicità o l’aspetto fisico. Per me è troppo giudicare dall’apparenza.

Un aspetto che – a detta sua – l’ha resa timida caratterialmente:

Volevo che lui non notasse le mie labbra carnose o il mio seno prosperoso. Ma che notasse la mia anima. Se in casa mia madre portava alla luce le emozioni e la realtà dei fatti, lui invece demoliva un po’ tutto… Paradossalmente io da piccola lo portavo in alto, soprattutto quando era piccola… Tutt’ora dico “quello è mio papà” perché, nonostante tutto, io lo amo moltissimo…

Insomma per Sara si profila una storia difficile, quasi più da C’è Posta per Te che da Uomini e Donne. In ogni caso, qui di seguito trovate il video con la prima parte del provino fatto lo scorso 19 luglio da Sara, la nuova tronista di Uomini e Donne 2019.

