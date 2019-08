Maria de Filippi parla della fidanzata di suo figlio Gabriele:

Presto la rivedremo di nuovo in tv al timone dei suoi programmi, programmi che progetta e conduce. Parliamo di Maria de Filippi che si sta godendo gli ultimi giorni in vacanza. In questo periodo la conduttrice Mediaset ha rilasciato alcune interviste e nella sua ultima per DiPiù, ha parlato anche della vita privata. In particolare le è stato chiesto quale sia il suo rapporto con la fidanzata di suo figlio: mamma gelosa oppure no? La conduttrice ha spiegato in diverse occasioni di essere una mamma che lascia libero suo figlio di vivere la sua vita e oggi che Gabriele è fidanzato, lo ribadisce.

MARIA DE FILIPPI PARLA DELLA FIDANZATA DI SUO FIGLIO GABRIELE

Ecco che cosa ha raccontato Maria de Filippi sulla fidanzata di suo figlio:

L’ho vista una sola volta. Non sono una mamma impicciona, di quelle che appena un figlio si fidanza vogliono conoscere la fidanzata e chiederle: “Chi sei e da dove vieni?”. Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi.

Chi si aspettava quindi grandi rivelazioni da parte di Maria, resterà deluso visto che la conduttrice ha scelto di mantenersi molto neutrale.

E anche Gabriele è molto riservato in merito alla sua vita privata anche se sui social, dove è molto seguito, negli ultimi mesi ha condiviso alcune foto insieme alla sua fidanzata. Lo abbiamo visto al fianco di Francesca il giorno della sua laurea. E poi ancora i due hanno condiviso con i loro amici le immagini di un viaggio a Siviglia.

L’account di Francesca invece è privato, del resto lei non fa parte del mondo dello spettacolo e preferisce condividere solo con i suoi amici quello che riguarda la sua vita!