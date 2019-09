“Allegria” puntata speciale del Maurizio Costanzo Show per Mike Bongiorno

Un momento di televisione davvero da non perdere quello che ci aspetta il 5 settembre su Canale 5. Puntata speciale del Maurizio Costanzo Show con il titolo “Allegria”. Sarà una puntata dedicata a Mike Bongiorno, a dieci anni dalla sua morte. Un omaggio davvero speciale durante il quale Maurizio Costanzo sarà accompagnato sul palco da Gerry Scotti che insieme a lui guiderà la serata. Ma la puntata sarà anche ricca di ricordi e aneddoti grazie alla presenza di moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lavorato al fianco di Mike: da Paola Barale ad Antonella Elia passando per Simona Ventura e Pippo Baudo.

Vediamo le anticipazioni che ci rivelano proprio cosa succederà in questa puntata da non perdere del Maurizio Costanzo Show.

MAURIZIO COSTANZO SHOW-SPECIALE ALLEGRIA PER RICORDARE MIKE BONGIORNO

Non poteva non essere Gerry Scotti ad affiancare Maurizio Costanzo in questa serata, colui il quale da Mike stesso è stato designato come suo erede. Tantissimi gli ospiti che renderanno omaggio al conduttore di Mediaset: dal suo rivale storico Pippo Baudo alle vallette che hanno accompagnato Mike nei suoi programmi di maggior successo. Vedremo Paola Barale e Antonella Elia pronte a raccontare aneddoti della loro vita lavorativa e non solo, al fianco del grande Mike. E qual è il legame tra Simona Ventura e Mike? La conduttrice ci ricorderà di quando ha debuttato come concorrente a Telemike nel 1987

E ancora tra gli ospiti di questa puntata speciale anche Massimo Lopez e la sua preparatissima concorrente/campionessa di Rischiatutto Giuliana Longari.

A rendere omaggio a Mike in questa puntata speciale del Costanzo Show anche Gigliola Cinquetti che proprio in un festival condotto da Mike, nel 1964, vinse con “Non ho l’età“; e Valeria Marini e Piero Chiambretti che affiancarono Mike sul palco dell’Ariston nel 1997.

E poi anche Vittorio Sgarbi, protagonista di un litigio con Mike che ha fatto la storia; Walter Veltroni, figlio di Vittorio, ex dirigente Rai che portò Mike in Italia negli anni 50.

In rappresentanza della famiglia di Mike ci sarà Nicolò Bongiorno (il secondo dei tre figli di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli) . Tra gli ospiti che animeranno la serata anche Pio e Amedeo.

La puntata speciale del Costanzo Show andrà in onda su Canale 5 il 5 settembre 2019 in prima serata.