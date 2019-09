Live-Non è la d’Urso prima puntata: il 15 settembre si riparte dal Pamela Prati Gate?

E’ tutto pronto per l’esordio della seconda edizione di Live-Non è la d’Urso anche se la conduttrice non è al massimo della sua forma fisica. Ieri sera infatti la d’Urso ha deciso di postare sui social un video per spiegare quello che le è realmente successo dopo le voci circolate nelle ultime ore. In rete infatti erano state pubblicate delle foto di Barbara con un collarino e si era parlato di un brutto incidente. Una notizia che la conduttrice ha confermato: purtroppo una lastra di cristallo le è caduta addosso mentre era sul set. Cose che possono succedere, lo scorso anno la d’Urso si era fatta male anche sul set della Dottoressa Giò, del resto se si lavora con i ritmi della conduttrice, queste cose possono capitare ancora più spesso. Barbara ha voluto comunque rassicurare tutti: con o senza collarino, con o senza farmaci addosso per stare meglio, lei andrà in onda. Si inizierà il 9 settembre 2019 con Pomeriggio Cinque: la d’Urso potrebbe ancora esser costretta a indossare il collarino visto quello che le è successo. Poi il 15 settembre 2019 per lei sarà una lunga giornata: prima Domenica Live che riparte alla grande nella domenica degli italiani e poi in prime time arriva Live-Non è la d’Urso.

E oggi vogliamo proprio parlarvi del programma in onda in prima serata: quali saranno gli ospiti della prima puntata di Live-Non è la d’Urso?

LIVE-NON E’ LA D’URSO ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 15 SETTEMBRE 2019: GLI OSPITI

Immaginiamo che nel corso della settimana la conduttrice darà le prime anticipazioni con i nomi degli ospiti che ci saranno nel suo salotto domenica sera. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la d’Urso ricomincerà questa edizione di Live da dove avevamo lasciato: si tornerà a parlare del Pamela Prati Gate. Stando a delle indiscrezioni pubblicate da Fanpage, nei giorni scorsi Pamela Perricciolo sarebbe stata avvistata negli studi di Cologno Monzese, il che vorrebbe dire che Donna Pamela potrebbe essere tra i protagonisti del primo appuntamento con Live. Sempre secondo le anticipazioni date da Fanpage, la Perricciolo avrebbe deciso di mostrare in televisione le prove che dimostrano come Eliana Michelazzo, non fosse la vittima che ha fatto credere di essere. Dalla storia con Simone Coppi al Pamela Prati Gate, ci sarebbero le prove per dimostrare tutto. Sarà così?

Vi ricordiamo che Live-Non è la d’Urso almeno per questo autunno ci aspetta in onda domenica sera, alle 21,30 sempre su Canale 5 ( e non al mercoledì come la scorsa primavera).