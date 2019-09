Barbara D’Urso ha rischiato la vita e mostra le conseguenze ma è pronta per le nuove dirette (Foto e Video)

Pochi minuti fa sul suo profilo Instagram Barbara D’Urso ha voluto rivelare a tutti cosa è accaduto circa una settimana fa, un incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze peggiori (foto e video). Con un collare cervicale la conduttrice di Canale 5 ha raccontato di una brutta caduta e di una lastra di cristallo. “Ho avuto una sorta di incidente, sono scivolata in maniera pericolosa e una lastra di cristallo mi è entrata qui” Barbara D’Urso indica un lato della testa e continua a raccontare “Per molto tempo ho avuto l’insensibilità al braccio, alla mano”. Il collare è evidente e mentre sul suo profilo sociali continuavamo a vedere in questi giorni foto bellissime la verità era un’altra: “Vi ho nascosto una cosa da un po’ di giorni, volevo evitare si sapesse ma è stata pubblicata una foto che oggi qualcuno sul set ha scattato”.

L’INCIDENTE DI BARBARA D’URSO, LE CONSEGUENZE, IL COLLARE E GLI IMMANCABILI HATERS

Sorride Barbara D’Urso, non ha perso ironia ed entusiasmo ma inevitabilmente fa un po’ fatica con quel collare e con la terribile esperienza vissuta. “Una cosa che ho imparato nella vita che tutto può accadere in un minuto e che la vita va vissuta con gioia”. Sta già lavorando ai promo per Pomeriggio Cinque utilizzando qualche trucchetto, togliendo il collare per i video e facendo foto di spalle. Ringrazia medici e infermieri che l’hanno curata dandole spazio senza toglierlo ad altri pazienti.





Ci sono però gli haters che sulle sue Storie di Instagram hanno notato che stava prendendo dei farmaci; secondo loro sta curando osteoporosi e artrosi. Barbara tenta di ridere: “Io da una settimana mi imbottisco di medicinali che sono miorilassanti, che sono antidolorifici, contro le vertigini, la nausea”. Lunedì prossimo sarà al suo posto nello studio di Pomeriggio Cinque di certo piena della solita energia che piace al suo pubblico ma con un bel po’ di fatica e dolore sulle spalle.