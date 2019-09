Gli ascolti del mattino di Rai 1: Unomattina e Storie Italiane, buona la prima?

Torna il nostro consueto appuntamento con le analisi degli ascolti dei programmi in onda sui principali canali Rai e Mediaset. Il giorno dopo il debutto è tempo di confronti e di dare anche i numeri! Analizziamo in questo nostro articoli di dati di ascolto della prima puntata di Unomattina, in onda il 9 settembre 2019, e di Storie Italiane, al debutto sempre ieri con Eleonora Daniele. Mentre per Unomattina la versione invernale non ha portato nessun cambiamento, visto che al timone abbiamo ritrovato Roberto Poletti e Valentina Bisti, il confronto è con la passata stagione, quando invece erano Franco di Mare e Benedetta Rinaldi a guidare il programma della rete.

Storie Italiane invece torna sempre con l’ottima Eleonora Daniele, sul pezzo anche in questa edizione e pronta a fare del programma di Rai 1 un cavallo di razza anche in questa stagione.

UNOMATTINA ECCO I DATI DI ASCOLTO DELLA PRIMA PUNTATA IN ONDA IL 9 SETTEMBRE 2019

UnoMattina il 10 settembre del 2018, alla sua prima puntata, incassava 898.000 telespettatori con il 19.37%. Questa edizione i due nuovi conduttori hanno fatto meglio? Ve lo sapremo dire solo dopo le 10 quando arriveranno i dati di ascolto relativi alla prima puntata del programma che dà il buongiorno al pubblico della rete.

UnoMattina ascolti 9 settembre 2019-in aggiornamento

STORIE ITALIANE ECCO I DATI DI ASCOLTO DELLA PRIMA PUNTATA IN ONDA IL 9 SETTEMBRE 2019

Non possiamo invece fare un confronto netto con l’edizione dello scorso anno tra gli esordi di Storie Italiane perchè ieri il programma di Eleonora Daniele è andato in onda in versione ridotta. A differenza dello scorso anno, la prima puntata si è chiusa alle 11 per dare la linea a Rai Parlamento con il discorso programmatico di Giuseppe Conte. Storie Italiane tra l’altro, da oggi andrà in onda con una mezz’ora in più quindi sarà significativo analizzare con più attenzione i dati di questo secondo appuntamento.

Lo scorso anno, Storie Italiane aveva ottenuto 813.000 spettatori con il 17.29% di share, nella prima parte in onda dalle 10 alle 10.51, e 868.000 spettatori pari al 15.53%, nella seconda parte in onda dalle 10.53 alle 11.31 ( dati relativi al 10 settembre 2018).

Ecco i dati auditel della prima puntata di Storie Italiane in onda il 9 settembre 2019-in aggiornamento dopo le 10