Unomattina riparte con Valentina Bisti e Roberto Poletti: dal 9 settembre la versione “invernale”

Non ci sarà un cambio al timone di Unomattina che resta nelle mani di Valentina Bisti e Roberto Poletti. Il pubblico invece non ritroverà nella versione “invernale” del programma in partenza lunedì 9 settembre 2019 la coppia di conduttori che aveva fatto compagnia ai telespettatori negli ultimi anni. Parliamo di Franco di Mare e Benedetta Rinaldi. Se il giornalista resta in ogni caso in Rai, con un programma in onda in seconda serata, la Rinaldi invece ha dovuto fare i bagagli, non senza polemiche. In questa calda estate Benedetta si è sfogata sui social per il trattamento ricevuto dalla Rai ma nessuno ha mai risposto alle sue parole.

In ogni caso da lunedì si volta pagina.

UNOMATTINA DAL 9 SETTEMBRE 2019 CON LA NUOVA EDIZIONE: LE NOVITA’

In studio, le notizie dal web, illustrate da Antonia Varini. La formula sarà quella tradizionale del mattino di Rai1. Una lunga diretta con notizie e approfondimenti dall’Italia e dal mondo, affrontando temi che spaziano dalla politica all’economia, dalla cronaca all’ambiente, dalla medicina alla cultura e spettacoli, dai viaggi alla politica internazionale all’enogastronomia, con sempre più attenzione verso problematiche legate al sociale, all’ambiente e ai vari territori del Paese. Gli spazi di approfondimento curati da Rai1 e Tg1 si alterneranno a “finestre”, argomentando temi di educazione civica, musica, cinema, costume, cronaca, cultura floreale ed economia al servizio dei cittadini. E, come sempre, reportage, collegamenti e interviste.

Dopo Unomattina andrà in onda come sempre Storie Italiane. A differenza di quanto si era detto e scritto questa estate infatti, almeno per il momento non è prevista la messa in onda del programma che sarebbe dovuto esser condotto da Monica Setta. Eleonora Daniele invece prenderà la linea dai suoi “vicini di casa” o per meglio dire di studio.

La regia è di Maria Cristina Bordin.