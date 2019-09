Storie Italiane torna il 9 settembre con due ore di diretta per Eleonora Daniele

Tutto pronto anche per la nuova edizione di Storie Italiane in partenza il 9 settembre 2019 su Rai 1. Vi avevamo annunciato che questa edizione del programma sarebbe andata in onda con un orario diverso, intorno alle 10,30 ma, come si legge sul comunicato stampa ufficiale della Rai, al momento, Eleonora Daniele saluterà il suo pubblico sempre alle 10. Il programma di Monica Setta previsto per il mattino di Rai 1 quindi, per il momento, non andrà in onda. Storie Italiane invece dopo due mesi e mezzo di assenza torna con la conduttrice che, potrebbe essersi persino sposata! Aveva infatti annunciato che il mese di settembre sarebbe stato quello delle nozze e lo potremo vedere di certo se al dito avrà la fede! Chicche di gossip a parte, uno dei programmi più apprezzati dal pubblico di Rai 1 torna con una nuova edizione sicuramente ricchissima di contenuti.

STORIE ITALIANE TORNA SU RAI 1 CON DUE ORE DI DIRETTA DAL 9 SETTEMBRE 2019

La prima parte del programma sarà dedicata all’indagine giornalistica e ai numerosi approfondimenti su temi sociali di strettissima attualità. La seconda parte avrà uno svolgimento più leggero, più vivace ma sempre legato alle notizie del momento: “IL CASO”, format e struttura dove il telespettatore sarà guidato attraverso una narrazione che offra riflessione, identificazione, ragionamento e possibili soluzioni.

Verranno realizzate anche numerose interviste incentrate sulle emotività e i sentimenti, che saranno sviluppate attraverso immagini e filmati per narrare la vita privata e sentimentale degli ospiti. Molti saranno i nomi al centro della pedana di “Storie italiane”, che si racconteranno condividendo una parte intimista del proprio mondo interiore.

Ci saranno anche nuovi spazi dedicati ai linguaggi social e ai pericoli della rete: una critica costruttiva alle nuove comunicazioni via web. Importanti novità anche nella scenografia: uno studio rinnovato, che permetterà il confronto tra gli ospiti e le testimonianze e/o i protagonisti delle storie.

Appuntamento quindi a lunedì con due ore di diretta per Storie Italiane su Rai 1.