La prova del cuoco cala rispetto al 2018: share a picco

E’ ancora presto, il pubblico non è ancora tornato davanti alla tv, anche gli altri programmi di Rai 1 non brillano in modo eccezionale. Tutte obiezioni che si potrebbero fare alle analisi dei dati audietl dei programmi in onda in questi giorni. Tutte cose vere, come è vero che è ancora presto per trarre delle conclusioni. Ma è anche vero che i numeri sono numeri e in quanto tali possono essere commentati. E questo discorso vale di certo per La prova del cuoco che, nella puntata di un anno fa ( già dagli ascolti disastrosi ) superava in ogni caso il 14 % di share e portava a casa una media di ascolti con 1,4 milioni di spettatori davanti alla tv. E ci direte anche che quest’anno La prova del cuoco dura di meno, per cui lo share di spalma su un minutaggio diverso e inevitabilmente cala. Anche questo è vero ma, come detto in precedenza, i numeri sono numeri e se il programma andasse bene, come forse lo scorso anno qualcuno si augurava, i numeri sarebbero stati ben altri.

Del resto la notizia di questo disastro è una non notizia. Nessuno si meraviglia più di questi ascolti, nessuno ne parla probabilmente perchè, nessuno si aspettava un miglioramento rispetto al passato. Il problema è che qui siamo di fronte a un peggioramento.

Ma vediamo i numeri.

ASCOLTI LA PROVA DEL CUOCO, SI CALA ANCORA: LA DIFFERENZA CON LO SCORSO ANNO

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.432.000 spettatori con il 14.6% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.245.000 telespettatori con il 16%.

Ricordiamo che lo scorso anno su Rai 2 era già in onda I fatti vostri che invece quest’anno non è ancora trasmesso sulla seconda rete ( parliamo di un programma con l’8 % di share, un programma che toglie quindi pubblico).

SuRai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.371.000 spettatori con l’11.75% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.264.000 telespettatori con il 15.09%.

Come si può vedere da questi dati, Forum è perfettamente in linea con la passata stagione mentre chi perde è La prova del cuoco che cala ancora e scende pericolosamente anche in share.

Vedremo nelle prossime puntate se i cambiamenti fatti da Elisa Isoardi e dalla sua squadra saranno serviti a invogliare il pubblico a vedere la nuova Prova del cuoco.