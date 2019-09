A Vieni da me Alda D’Eusanio rivela la cattiveria di una collega (Foto)

Schietta e diretta come sempre Alda D’Eusanio oggi ospite a Vieni da me in tutto il suo splendore e colore ha rivelato la cattiveria ricevuta da una collega, da una conduttrice tv (foto). Nessun nome è uscito dalla bocca dell’ospite di Caterina Balivo ma il cerchio si può restringere facilmente. Alda parla del dolore provato durante l’incontro con una collega fuori dagli studi televisivi e in un periodo già duro per la sua vita. Si sono incontrate al Teatro Sistina per la prima di uno spettacolo e Alda D’Eusanio viveva un periodo difficile, molto difficile. Era stata in coma, non stava bene, aveva perso suo marito e inoltre non lavorava, tutto sembrava andare male e poi le parole, le coltellate della collega che l’hanno ferita tantissimo. Parole che non riesce a perdonare anche a distanza di anni perché dette con feroce cattiveria.

CHI E’ LA COLLEGA CATTIVA A CUI SI RIFERISCE ALDA D’EUSANIO?

“Eravamo al Teatro Sistina, alla prima di uno spettacolo e l’ho vista seduta e sono andata a salutarla. Anche lei mi aveva vista, ma non mi aveva salutata. Io sono molto affettuosa e sono andata da lei che si stava ingozzando di caramelle gommose” racconta Alda a Caterina Balivo seduta sulla lavatrice nello studio di Vieni da me: “Io le ho detto non mangiare queste cose che ti fanno male e ti fanno ingrassare. Lei mi ha guardata con un occhio gelido e mi ha detto: “io sto bene, io lavoro e ho un marito. In quel momento io non lavoravo perché ero stata in coma, non stavo bene e mio marito era morto”.

TUTTE LE PAROLACCE DI ALDA D’EUSANIO OGGI A VIENI D AME E L’IMBARAZZO DI CATERINA BALIVO

Parole che comprensibilmente le hanno fatto del male e che a distanza di anni non cancella dalla mente.