Alda D’Eusanio riempie di parolacce Vieni da me e mette in difficoltà Caterina Balivo (Foto)

Caterina Balivo non sa se avrà ancora un’altra volta Alda D’Eusanio ospite di Vieni da me perché non una ma tante parolacce oggi sono andate in onda in diretta su Rai 1 (Foto). Non ci scandalizziamo ma il primo pomeriggio davanti alla tv ci sono tanti bambini e questo la Balivo lo ricorda più volte alla D’Eusanio che in tutta risposta confida che sono stati proprio i bambini ad insegnarle a lei. Seduta sulla lavatrice che regala uno spazio ricco di confidenze nel programma ha iniziato con un bel “Io, donna sofisticata? E sti [email protected]@i!”, si riferiva al video con il cagnolino che le è costato un bel po’ di critiche. Alda D’Eusanio faceva mangiare dalla sua bocca il piccolo cane di un’amica. Dalla prima parolaccia alla seconda e così via fino ai saluti. Un po’ di frecciatine e tanti [email protected]@o [email protected]@o per un po’ di persone.

ALDA D’EUSANIO “FAI TANTO LA SOFISTICATA E POI?”

Le hanno rivolto critiche sul quanto sia la regina della tv spazzatura e così si torna al 2005 a quando conduceva Al posto tuo. Lei in trasmissione si presentò con una busta della spazzatura e la indossò: “Mi hanno sempre criticato, ma quel programma è stato copiato successivamente da tutti. Quelle critiche sono arrivate nel momento più brutto della mia vita. In tre anni, è morto mio marito, mio padre, mio zio, la mia migliore amica e i miei cani. In quel periodo, erano morte tutte le cose a me care. Quindi, questi attacchi mi arrivavano proprio in quel momento, mi sembrava di essere in un corridoio fatto di persone che mi tiravano le mazzate”.





Ha tanto da raccontare e da dire Alda ma forse non si accorge che le sue parole possono infastidire e non poco. Racconta la lite con Nina Moric e confida che la menopausa è una gran liberazione. L’opinionista di Vieni da me che ha fatto infuriare di recente Alba Parietti la bacchetta dicendo che ci sono offese migliori delle parolacce come “mezza calzetta e mezza cannuccia”. La D’Eusanio non ha dubbi e saluta tutti con un “[email protected]@o [email protected]@o sì”. Povera Caterina!