Domenica IN news e anticipazioni: gli ospiti della prima puntata 15 settembre 2019

E’ in corso la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica IN che noi stiamo seguendo per voi! E possiamo quindi raccontarvi quelle che saranno le novità di questa edizione ma soprattutto anticiparvi i nomi degli ospiti di questo primo appuntamento. Domenica IN torna il 15 settembre 2019 con una puntata più che ricca di ospiti che arriveranno nel salotto di Mara Venier per la lunga diretta che partirà anche quest’anno alle 14 e finirà alle 17,30.

Una puntata davvero ricchissima di ospiti quella che Rai 1 e Mara Venier regaleranno al pubblico della rete per iniziare alla grande una stagione che si preannuncia da ascolti d’oro! Tra le novità di questa edizione la presenza di Orietta Berti che dovrebbe essere una sorta di opinionista fissa.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI E OSPITI 15 SETTEMBRE 2019: MARA VENIER RIPARTE ALLA GRANDE

Per dare spazio ai volti della rete e annunciare anche delle anticipazioni di quella che sarà la prossima edizione del Festival di Sanremo, Mara accoglierà Amadeus. Immaginiamo che il conduttore oltre a parlare del periodo d’oro che sta vivendo dal punto di vista artistico racconterà anche le emozioni di questa estate per lui meravigliosa caratterizzata anche dal matrimonio con la sua Giovanna.

E a parlare per la prima volta in tv della nascita della piccola Cassia, di cui si sa davvero pochissimo, arriva direttamente dagli States, Romina Power. Si era detto che la cantante avrebbe avuto un ruolo da ospite fisso nel cast del programma ma Mara aveva già smentito in estate questa eventualità.

Dopo l’esordio della quinta stagione di Un passo dal cielo arrivano a Domenica IN Daniele Liotti e Rocio Munoz, due dei protagonisti della fiction di Rai 1. Per lo spazio dedicato alla musica torna nel salotto di Rai 1 Arisa che già nella passata edizione aveva regalato attimi cult nel programma di zia Mara.

Ma la grande attesa dobbiamo ammetterlo è per Giulia de Lellis che per la prima volta sbarca in un programma Rai. La De Lellis, che sabato sarà invece dalla Toffanin, arriva in Rai per parlare del suo libro Le corna stanno bene su tutto.