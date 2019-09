Un passo dal cielo 5 stravince la serata ma che crollo rispetto alla quarta stagione

Vince facile la Rai la prima serata del 12 settembre 2019 con la prima puntata di Un passo dal cielo 5 ma una riflessione va comunque fatta. Se è vero infatti che la fiction di Rai 1 ha stravinto la serata doppiando Canale 5 e ottenendo una media di 4 milioni di spettatori nel prime time, è anche vero che la fiction con Daniele Liotti perde di interesse e crolla vertiginosamente rispetto alla quarta stagione. L’esordio infatti di Un passo dal cielo 4 aveva incollato davanti alla tv oltre 6 milioni di spettatori. Il pubblico si è stancato e non ha premiato la fiction ambientata nello bellissimo scenario delle Dolomiti?

UN PASSO DAL CIELO 5 ASCOLTI VINCENTI MA CHE CROLLO RISPETTO ALLA QUARTA STAGIONE

Questo crollo di ascolti dovrebbe preoccupare la Rai visto che ieri sera su Canale 5 non andava in onda un cavallo di razza ma il film 50 sfumature di rosso che non è andato oltre i due milioni di spettatori. La prossima settimana invece Mediaset lancerà un asso nella manica ( almeno si spera che lo sia) gli Eurogames, la versione moderna di Giochi senza frontiere che dovrebbe, e ribadiamo il condizionale, incassare ascolti più alti di quelli che il film ha registrato ieri.

Può succedere ovviamente di tutto, potrebbe succedere che la prossima settimana la platea di pubblico cresca, con maggiore attenzione al prime time e che quindi gli ascolti di Un passo dal cielo tornino a crescere. E potrebbe persino succedere che gli Eurogames siano un flop per cui Rai 1 non debba preoccuparsi. Il bello delle sfide in prima serata è anche questo.

Il dato di fatto al momento è uno e riguarda Un passo dal cielo 5 che perde oltre 2 milioni di spettatori al debutto nonostante il bombardamento di spot promozionali in tv da settimane ( e nonostante le repliche della quarta stagione mandate in onda in estate per rinfrescare al pubblico la memoria). Vedremo che cosa succederà ma la sensazione è che i telespettatori si siano leggermente “stufati” della fiction di rai 1.