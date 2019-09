Giulia De Lellis dai tradimenti di Andrea Damante alla storia con Iannone su F

Giulia De Lellis ha catturato l’attenzione di tutti con la pubblicazione del suo primo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, in uscita il 17 di settembre. Libro che racconta essenzialmente quanto accaduto tra lei e il suo ex fidanzato Andrea Damante, conosciuto grazie a Uomini e Donne. La loro storia d’amore ha fatto sognare davvero tanti telespettatori e fan del programma di Maria Filippi. Adesso la bellissima Giulia De Lellis si gode il suo nuovo amore, il pilota Andrea Iannone ma ha parlato ancora di Damante. L’esperta di tendenze è stata infatti intervistata dal settimanale F. Vediamo insieme che cosa ha detto.

Giulia De Lellis e i tradimenti di Andrea Damante: “Lui molto abile”

Giulia De Lellis ha scoperto i tradimenti del suo ex fidanzato Andrea Damante grazie ad una sensazione. L’esperta di tendenze ha voluto indagare, andando fino in fondo, per scoprire la verità. “All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera. Alle ragazze dico: se avete quella sensazione non ignoratela” consiglia la bella Giulia. “Non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra” ha così spiegato la De Lellis al settimanale definendo lui molto abile. Giulia ha chiamato tutte le ragazze con cui Andrea Damante l’ha tradita, voleva andare fino in fondo alla situazione, farsi del male per poi capire davvero. La ex protagonista di Uomini e Donne ha reagito distruggendo il guardaroba e la playstation di Damante ma poi è tornata con lui nonostante quello che era già successo. “Se sei stata tradita, sei costretta a smettere di amare, non è che ti si è spento il sentimento. Quindi resistere è difficilissimo. Sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto” spiega a questo punto Giulia De Lellis che oggi si vive a pieno la sua nuova storia d’amore con un altro Andrea, Iannone.

Giulia De Lellis ha conosciuto Iannone grazie ad Andrea Damante, i prossimi progetti di coppia: si parla già di famiglia e figli

Sì perché Giulia De Lellis ha conosciuto il suo attuale fidanzato Andrea Iannone grazie al suo ex Andrea Damante. Erano ad una cena ma erano entrambi fidanzati. Iannone, in quel periodo, stava con Belen Rodriguez ma un anno dopo ha mandato un messaggio alla De Lellis. L’amatissima esperta di tendenze sembra proprio fare sul serio con il noto pilota. Andrea Iannone e Giulia, infatti, già convivono e di certo non mancano i futuri progetti di coppia. “Certi valori ci accomunano. E io vorrei essere una mamma giovane, ho tutte le carte in regola” afferma Giulia De Lellis nell’intervista per il settimanale F. Una Giulia che sembra aver già voglia di famiglia e di figli insieme ad Andrea Iannone.

Iannone e la De Lellis stanno insieme ancora da poco tempo eppure sembrano amarsi come se fossero una coppia da molto di più. E voi che cosa ne pensate di loro, dei tradimenti di Damante e del libro in uscita? Fateci sapere il vostro pensiero nei commenti.