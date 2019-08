Le dolcissime parole di Giulia de Lellis per Andrea Iannone nel giorno del suo compleanno (FOTO)

Una giornata davvero speciale per Andrea Iannone quella di oggi. Il 9 agosto si festeggia il suo compleanno ed è il primo al fianco di Giulia de Lellis. La bella influencer ha deciso di dedicare delle parole bellissime per il suo fidanzato nel giorno del suo trentesimo compleanno e lo ha fatto con un messaggio con il quale esprime tutto il suo amore. Le cose a quanto pare vanno davvero a gonfie vele ne è dimostrazione anche il fatto che Andrea, appena può raggiunge Giulia per trascorrere del tempo con la sua famiglia. E infatti nelle ultime stories sui social, vediamo proprio Andrea Iannone insieme alla piccola Matilde la nipotina tanto amata da Giulia.

I due sembrano essere davvero innamoratissimi e la dedica fatta da Giulia sui social è molto ma molto romantica.

LA DOLCE DEDICA DI GIULIA DE LELLIS PER ANDREA IANNONE NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

Ecco la dolce dedica fatta da Giulia ad Andrea

Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti .

Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola.

La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare.

Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore ..

Ecco cosa siamo io e lui : bene.

Siamo anche rispetto, consapevolezza, e tante altre cose che se dovessi soffermarmi a descrivere non finirei più..

È vero, non vi ho ancora raccontato tanto di noi, ma lui è troppe cose .

Più di tutto è meraviglia, la mia ..

Ogni giorno fa innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul suo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, una smorfia o una mania.

Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio! #iloveyoutothemoonandback@andreaiannone

Che ne dite di queste dolcissime parole d’amore?