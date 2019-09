Amadeus a Domenica In, una sorpresa fantastica per lui e suo figlio Josè (Foto)

Tra gli ospiti di Domenica In oggi Amadeus con Giovanna Civitillo e il loro figlio Josè, tutti insieme per un’intervista bellissima in cui non poteva mancare la sorpresa di zia Mara (foto). La Venier si diverte tantissimo nel suo salotto televisivo e Amadeus con la sua meravigliosa famiglia ha lasciato il sorriso a tutti ma l’emozione più forte, dopo le foto del matrimonio, l’hanno avuta lui e suo figlio. Mara Venier ha regalato al conduttore e a Josè dei saluti speciali, dal loro mister preferito, Josè Mourinho, l’allenatore del Triplete, allenava ovviamente l’Inter di cui i Sebastiani, padre e figlio sono tifosissimi. Occhi e bocca aperta per Amadeus e il suo ometto, increduli e felici nello scoprire che Mourinho avesse dedicato ad entrambi quelle immagini. Josè ovviamente si chiama proprio come l’allenatore, è in suo onore la scelta di un nome che non ha niente di italiano ma riporta a tante emozioni per chi segue il calcio.

AMADEUS A DOMENICA IN CON LA SUA FAMIGLIA

Immensa l’emozione del piccolo che non è riuscito a dire una parola ma anche del suo papà che nonostante sia abituato ai personaggi famosi alla fine del video messaggio ha abbracciato e baciato la telecamera. Cosa potrebbe desiderare più di questo il prossimo conduttore del festival di Sanremo, ha una famiglia stupenda, è all’apice del successo nel lavoro e in tv mentre concede con Giovanna e il figlio un’intervista a Domenica In arriva una sorpresa che completa tutto. Dietro a tanta felicità c’è tanto impegno perché ogni cosa va coltivata, seguita, amata, poi le soddisfazioni con un pizzico di fortuna arrivano tutte.

Così entusiasta anche per il festival di Sanremo, un impegno importante, ha promesso che sarà il festival di tutti e sa già che potrà contare su amici come Fiorello e Jovanotti. Al via il 4 febbraio, mancano un po’ di mesi ma per la preparazione è già tutto in corso.