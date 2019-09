Bianca Guaccero lancia #cosicomesei e resta senza push up nella prima puntata di Detto Fatto (VIDEO)

Il 16 settembre 2019 la prima puntata di Detto fatto con il debutto di Bianca Guaccero alla sua seconda edizione! Una edizione rinnovata che cambia anche orario, durata e sopratutto che va in onda sempre in diretta! La puntata è inoltre iniziata con una nuova sigla e con una missione che la Guaccero ha in questa annata! Far capire al pubblico che bisogna piacersi “così come si è”. Un hashtag particolare visto che nel programma di Rai 2 ci si concentra anche sul cambio look e su vari consigli per rinnovarsi, se così possiamo dire. Il senso del messaggio però va oltre: se ci si trova bene con il primo corpo bisogna anche mostrarsi senza paura delle critiche, bisogna mostrarsi per quello che si è, senza artifici ( come succede sempre più spesso sui social, soprattutto tra le donne). Proprio per questo motivo, visto che Bianca crede in quello che dice, ha scelto di iniziare la sua campagna e quella del pubblico di Rai 2, togliendosi il push up!

Come potrete vedere dal video, la conduttrice di Rai 1 si è voltata con le spalle alla telecamera e ha tolto il push up. Una mossa che alcuni spettatori hanno gradito commentando sui social mentre altri invece non hanno approvato. Ma del resto non si può piacere a tutti!

In ogni caso il pubblico di Detto Fatto, quello che apprezzerà questa campagna fatta dal programma, usando proprio questo hashtaga #cosicomesei, può inviare la sua foto che sarà poi pubblicata sui vari profili social del programma di Rai 2.

DETTO FATTO PRIMA PUNTATA: BIANCA GUACCERO SI TOGLIE IL PUSH UP

E voi che cosa ne pensate, vi piace questa iniziativa?

La Guaccero ne è sembrata davvero entusiasta, così entusiasta che il pubblico sui social l’ha invitata a darsi una calmata. Abbassare il volume, parlare più lentamente…Ma del resto questo è il bello della diretta e delle emozioni della prima puntata, pian piano Bianca prenderà ritmo e modulazione giusta, di questo non abbiamo dubbi!