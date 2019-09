Stasera in tv 16 settembre 2019 Il Commissario Montalbano, Temptation Island Vip e Stasera tutto è possibile

Stasera in tv 16 settembre 2019 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con in replica Il senso del tatto mentre Canale 5 prosegue con una nuova puntata di Temptation Island Vip. Tra i programmi tv di stasera in prime time anche PresaDiretta, la nuova stagione, Quarta Repubblica con Nicola Porro, il debutto di Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile e Indovina chi viene a cena. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in tv in onda stasera 16 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Il Commissario Montalbano. Alle 21:25 in replica Il senso del tatto con Luca Zingaretti e Cesare Bocci– Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Stasera tutto è possibile. Alle 21:20 la nuova edizione con il debutto di Stefano De Martino pronto a prendere il posto di Amadeus impegnato con il festival di Sanremo – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Indovina chi viene a cena. Alle 21:20 la terza puntata per parlare di zenzero, altri superfood esotici e gli integratori che li contengono – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 16 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island Vip. Alle 21:30 una nuova puntata condotta da Alessia Marcuzzi – qui le anticipazioni di stasera – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è The Foreigner. Alle 21:15 il film diretto da Martin Campbell del 2017, con Katie Leung, Jackie Chan, Rufus Jones, Mark Tandy – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:25 il talk show condotto da Nicola Porro tra economia e politica – Consigliato sì





Su La7 c’è Body of Proof. Alle 21:15 gli episodi Ombre di tristezza, Quando il crimine fa audience, A sangue freddo, Incerti del mestiere – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Mai dire mai. Alle 21:35 il film diretto da Irvin Kershner del 1983, con Sean Connery, Kim Basinger, Max von Sydow – Consigliato sì – Su Nove c’è Rubio alla ricerca del gusto perduto. Alle 21:25 Rubio sarà in Thailandia pronto all’assaggio – Consigliato sì