Stasera tutto è possibile al debutto con Stefano de Martino: tutti gli ospiti della prima puntata

E’ davvero un periodo d’oro quello che Stefano de Martino sta vivendo sia in privato, con il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez e nel mondo del lavoro! La Rai infatti sembra non poter più fare a meno di lui! E infatti lunedì sera lo vedremo di nuovo nella prima serata di Rai 2 al timone di Stasera tutto è possibile, al posto di Amadeus. La quinta edizione di Stasera tutto è possibile andrà in onda dal 16 settembre, in prima serata su Rai2 alle 21.20. Stefano De Martino sarà il padrone di casa del comedy show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, che ha fatto del divertimento e dell’allegria i suoi punti di forza, riuscendo a conquistare il pubblico. Grandi ascolti nelle passate edizioni del programma della rete che piace al pubblico che cerca una serata fatta solo di tanta spensieratezza.

Scopriamo quindi qualche anticipazione sulla puntata di Stasera tutto è possibile in onda lunedì.

STASERA TUTTO E’ POSSIBILE IN ONDA IL 16 SETTEMBRE 2019: LE ANTICIPAZIONI

Le porte dell’Auditorium Rai di Napoli si apriranno per accogliere vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori e personaggi dello spettacolo pronti a cimentarsi in prove tutte da ridere. Ospiti della prima puntata saranno: Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero.

Torneranno molti dei giochi diventati ormai dei “classici” di questo feel good show: da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, ad Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz.Ma ce ne saranno anche di nuovi, che richiederanno, come sempre, grande capacità di improvvisazione e voglia di mettersi in gioco.

Nessuna gara, nessuna competizione: l’unico scopo del programma – tratto da Anything goes, format di grande successo in tutto il mondo – è divertirsi e divertire, dando vita a serate all’insegna delle risate e del buonumore.

Stasera tutto è possibile è basato sul format Anything Goes creato da SATISFACTION THE TELEVISION AGENCY e licenziato da Endemol Shine IP B.V. Musiche originali di David Dahan © AW.Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Regia di Sergio Colabona.