Daytime da incubo: Rai 2 cambia tutto il palinsesto, da Detto Fatto al game di Cracco

Che disastro gli ascolti del nuovo daytime di Rai Due studiato da Carlo Freccero per questa nuova stagione tv! Un disastro talmente conclamato che solo dopo due giorni di messa in onda a pieno ciclo, la rete si è vista costretta a modificare in toto orari e programmi nella fascia pomeridiana e serale. Dopo i rumor, attraverso un comunicato stampa ufficiale, la Rai ha ufficializzato che Detto Fatto, Nella Mia Cucina con Carlo Cracco e Apri e Vinci (già sbarcato in acces all’ultimo minuto) andranno in onda in un nuovo orario.

Andiamo a vedere quali sono questi nuovi orari e i nuovi posizionamenti in palinsesti del daytime di Rai Due.

Il pomeriggio di Rai Due aprirà a partire dal 18 settembre 2019 con Detto Fatto sempre a partire dalle ore 14:50. La trasmissione condotta da Bianca Guaccero si allungherà fino alle ore 17:15; questo per tappare il buco lasciaro dal programma di Cracco, che verrà posizionato in un altra fascia.

Seguirà alle 17:45 circa il quiz show itinerante condotto da Costantino Della Gherardesca dal titolo Apri e Vinci. A seguire, andrà in onda la puntata quotidiana di Nella Mia Cucina: il cooking game condotto da Carlo Cracco.

Il programma del noto chef si concluderà alle ore 18:00, orario in cui partiranno le prime trasmissioni d’informazione (breve edizione del Tg2, Tg Parlamento e Tg2 Sport Sera e Meteo).

Non è stato ben specificato – ma è lecito pensarlo – che alle ore 20:00 torneranno i due episodi della serie tv poliziesca NCIS fino alle ore 20:30 (orario in cui è fissata la partenza del Tg2 Post). Tutto questo movimento gioverà agli ascolti?





Anche Rocco Schiavone movimento su Rai Due?

Ma c’è di più: anche la prima serata di Rai Due sembra in possibile subbuglio! Da poche ore è in circolo un nuovo spot che racconterebbe come le nuove puntate della serie Rocco Schiavone verranno trasmesse su Rai Due, e non su Rai Uno come già anticipato negli scorsi mesi durante l’evento di Presentazione dei Palinsesti Rai 2019 – 2020.

Per quale motivo questa novità improvvisa? E se la serie era stata già programmata su Rai Uno, cosa sostituirà Rocco Schiavone sul Primo Canale?





