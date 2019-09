Ascolti prima puntata Detto Fatto: per Bianca Guaccero esordi difficile, il programma reggerà?

Esordio tostissimo per Detto Fatto alla sua prima puntata in onda il 16 settembre 2019 su Rai 2. Carlo Freccero ha deciso di non chiudere il programma della rete anche se non lo reputa fondamentale ( un peccato ) ma ha fatto delle scelte che potrebbero condannare il programma ad ascolti più bassi di quelli che meriterebbe. A differenza delle passate edizioni infatti Detto Fatto in questo settembre 2019 fa il suo esordio alle 14,50 anzi, ancora più tardi. La prima puntata infatti è partita quando mancavano pochissimi minuti alle 15. Una sfida ardua per la seconda rete visto che alle 14,45 parte su Canale 5 Uomini e Donne, un programma che non va mai sotto i 2,5 milioni di spettatori di media. Insomma la scelta di spostare il programma e di allungarlo per sfidare anche Vieni da me e la prima parte de La vita in diretta ( poi Il Paradiso delle signore da ottobre) non sembra essere il massimo. Potremmo certo essere smentiti dai dati auditel che arriveranno dopo le 10 di oggi ma sarà davvero difficile.

Un peccato perchè il programma funziona anche se ormai è sempre più lontano dal factual che Caterina Balivo aveva portato su Rai 2. Sempre meno tutorial e sempre più consigli oltre che momenti di intrattenimento veri e propri come le interviste o gli sketchs tra Bianca Guaccero e Gianpaolo Gambi.

Per il momento la new entry, rappresentata da Carla Gozzi, sembra funzionare alla perfezione, e non avevamo dubbi che così sarebbe stato. Ci vorrà sicuramente più tempo per capire il ruolo di Guglielmo Mariotto che, in collegamento esterno, potrebbe avere diverse difficoltà a inserirsi al meglio nel nuovo format.

GLI ASCOLTI DELLA PRIMA PUNTATA DI DETTO FATTO: ECCO I DATI AUDITEL DELLA PRIMA PUNTATA

Non ci resta che attendere per scoprire se il pubblico avrà accolto con lo stesso calore il programma di Rai 2 oppure se la tanta concorrenza potrebbe aver stroncato il programma.