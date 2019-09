Detto Fatto ascolti flop, Rai 2 lo salva rimettendolo nella collocazione storica?

Che disastro, che peccato! Rai 2 sceglie di affossare un programma che il pubblico amava tantissimo e che era un piccolo gioiello in un day time sempre più caratterizzato da cronaca nera e brutte notizie. Detto Fatto rischia il tracollo con ascolti bassissimi che non premiano affatto il grande lavoro fatto dalla conduttrice, Bianca Guaccero e da tutta la squadra che si merita ben altro. Ma siamo ancora in tempo. Se è vero che per Carlo Freccero Detto Fatto andava chiuso, non rispecchiando i suoi gusti per una rete che sta cambiando, ma che si sta auto distruggendo, è anche vero che siamo solo all’inizio. Cambiare si può. Del resto non è un caso che già da oggi il pubblico della rete vedrà anche altri cambiamenti, uno dei quali potrebbe danneggiare ancora di più il programma di Rai 2 ( che si allungherà fino dopo le 17).

DETTO FATTO RISCHIA IL TRACOLLO MA PUO’ ESSERE ANCORA SALVATO, SUCCEDERA’?

Da 600mila spettatori del debutto a 500 mila della seconda puntata. Il rischio è che davvero Detto Fatto possa allontanarsi vertiginosamente da quelli che sono stati i risultati incassati in passato quando il programma di Rai 2 era molto vicino al milione di spettatori. E ancora Uomini e Donne non ha registrato i classici record di ascolti ( e non ci sono in onda il day time di Amici o altro su Canale 5). Insomma la nostra sensazione è che se la rete deciderà di lasciare Detto Fatto in questa collocazione, con la partenza alle 14,55 circa, il crollo sarà clamoroso.

Tutto potrebbe cambiare: il programma potrebbe tornare in onda senza problemi alle 14 e si potrebbe ridisegnare un nuovo pomeriggio per la rete. Succederà?

Per il momento possiamo solo aspettare e ribadire che questa decisione è davvero clamorosamente sbagliata vista la qualità di un programma che meriterebbe ben altro.