Stasera in tv 22 settembre 2019 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e Live – Non è la D’Urso

Stasera in tv domenica 22 settembre 2019 su Rai 1 va in onda Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la fiction in prima tv con Massimiliano Gallo, Vanessa Scalera e Alessio Lapice. Su Canale 5 invece Live – Non è la D’Urso e ancora Hawaii Five-0 con due episodi in prima tv, Il Borgo dei Borghi – La grande sfida, Doctor Strange in prima tv, Non è L’Arena con Massimo Giletti e Bruno Barbieri – 4 Hotel con le nuove puntate. DI seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 22 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Alle 21:25 in prima tv da non perdere la fiction diretta da Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice – L’estate del dito – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hawaii Five-0. In prima tv alle 21:20 gli episodi Il racconto di Jerry e Amicizia – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Il Borgo dei Borghi – La grande sfida. Alle 21:25 al via la nuova edizione tra viaggio, arte, storia, cultura e tradizioni – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 22 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:30 il secondo appuntamento della nuova edizione con Barbara D’Urso – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Doctor Strange. In prima tv il film diretto da Scott Derrickson del 2016, con Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor– Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Collateral. Alle 21:30 il film per la regia di Michael Mann del 2004, con Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith – Consigliato sì





Su La7 c’è Non è L’Arena. Alle 20:35 la nuova edizione con Massimo Giletti tra attualità, cronaca, politica e gli immancabili faccia a faccia; il primo con Atteo Renzi – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Bruno Barbieri – 4 Hotel. Alle 21:35 le nuove puntate – Consigliato sì – Su Nove c’è Rubio, alla ricerca del gusto perduto. Alle 21:25 chef Rubio traThailandia, Cina, Vietnam – Consigliato sì