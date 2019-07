Imma Tatarranni – Sostituto Procuratore: ecco la nuova serie di Rai 1

La Rai ha presentato i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Stagione che vedrà tante conferme ma anche moltissime novità. E a proposito di novità saranno molte le nuove serie tv che verranno trasmesse sulla rete, come Imma Tatarranni – Sostituto Procuratore. Questa sarà una delle tante novità. Una serie che verrà trasmessa in prima serata su Rai 1 per un totale di sei serate. Si tratta di un giallo scritto da Salvatore De Mola, Luca Vendruscolo, Mariolina Venezia, Michele Pellegrini, Pier Paolo Piciarelli e che vede la regia di Francesco Amato. Imma Tatarranni – Sostituto Procuratore è tratto dai seguenti romanzi: Come piante tra i sassi, Maltempo, Rione Serra Venerdì di Mariolina Venezia.

Imma Tatarranni – Sostituto Procuratore, la nuova serie tv di Rai 1: il cast completo

Sarà un cast molto ricco quello della nuova serie televisiva Imma Tatarranni – Sostituto Procuratore che verrà trasmessa prossimamente su Rai 1. Tra gli attori: Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Carlo De Ruggeri, Ester Pantano, Antonio Gerardi, Monica Dugo, Dora Romano, Lucia Zotti. E ancora: Carlo Buccirosso, Cesare Bocci, Giuseppe Zeno, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio, Francesco Foti, Daphne Scoccia, Paolo Sassanelli, Michele De Virgilio, Nicola Rignanese. Ma andiamo adesso a vedere di cosa parlerà questa nuova serie tv.

Nuova serie televisiva Rai 1: la trama di Imma Tatarranni – Sostituto Procuratore

Come si può ben capire dal titolo, la protagonista è proprio Imma Tatarranni, un sostituto procuratore molto particolare. Stravagante, Imma Tatarranni veste con abiti colorati, ama andare al sodo, ha il passo deciso e non passa certo inosservata. La donna lavora presso la Procura di Matera, città dove vive e città ricca di cultura oltre che di storia. La vita non ha mai regalato niente a Imma Tatarranni e per questo motivo lei non ama nessun tipo di privilegio. Se da un lato è accurata, non corruttibile e dura, dall’altro lato Imma Tatarranni è una donna molto ironica oltre che tenera. Caratteristiche che fanno di lei, una persona da ammirare. Quello che fa è indagare. Indagare per scoprire l’unica e certa verità, descrivendo proprio l’Italia dei nostri tempi. Imma Tatarranni non sarà certo sola a lavorare in Procura. La donna si farà infatti largo tra il Procuratore capo, l’appuntato Calogiuri, un uomo molto affascinante. E ancora con un anatomopatologo decisamente polemico e dei vivaci marescialli. Ma Imma Tatarranni ha anche una famiglia composta dal marito, da sua figlia e dalla suocera. Imma Tatarranni non è solita fare sconti a nessuno e i lati del suo carattere verranno fuori nel suo lavoro così come nei contesti famigliari.

Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori novità per capire quando Imma Tatarranni – Sostituto Procuratore andrà in onda sulla prima rete Rai. In attesa di una data ufficiale, cosa ne pensate di questo nuovo personaggio e di questa nuova storia?