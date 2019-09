Live-Non è la d’Urso: tutti gli ospiti del 22 settembre 2019. Si cambia rotta

Dopo il debutto non troppo convincente di Live-Non è la d’Urso della passata settimana, con ascolti bassissimi, Barbara d’Urso e la sua squadra cambiano completamente direzione e infarciscono la puntata di tantissimi temi diversi. Nella seconda puntata di Live, in onda il 22 settembre 2019 ci sarà di tutto: da Marco Carta che parlerà di quello che è successo nella prima udienza del suo processo per il presunto furto delle sei magliette a Matteo Salvini che sfiderà le 5 sfere. Ma non solo. Viste le tante tematiche immaginiamo che si andrà ben oltre l’una cosa che, a nostro modesto avviso, resta il principale difetto di tutti i programmi al momento in onda sul piccolo schermo. La lunghezza spropositata che permette di rosicchiare qualche punto di share in più è uno dei principali motivi per i quali il pubblico si stanca, cambia canale o sceglie di guardare gli altri canali tematici che hanno una prima serata decisamente più breve ( si inizia alle 21,20 e si finisce alle 23).

Ma vediamo nel dettaglio la lunga lista di ospiti per la seconda puntata di Live-Non è la d’Urso.

A LIVE NON E’ LA D’URSO CON LOREDANA BERTE’ UN OMAGGIO A MIA MARTINI

A pochi giorni dal compleanno di Mia Martini nella puntata di Live in onda domenica sera, Loredana Bertè ricorderà sua sorella. In occasione dei 70 anni di Mimì, nata il 20 settembre, insieme a Loredana si farà quindi un omaggio alla cantante.

A LIVE NON E’ LA D’URSO MATTEO SALVINI CONTRO 5 SFERE VIP

Come ampiamente annunciato già da giorni, tra gli ospiti della seconda puntata di Live anche Matteo Salvini. Il leader della Lega Nord si siederà a centro dello studio per affrontare le 5 sfere. Nel suo caso però nelle sfere ci saranno cinque VIP molto accaniti pronti a metterlo in difficoltà. Sarà davvero così?

IL PAMELA PRATI GATE ANCORA PRESENTE: SI PARLA DEL BAMBINO MESSO IN MEZZO

Visti gli ascolti flop della passata settimana pensavamo che almeno questa domenica non ci sarebbe stato spazio per il Pamela Prati Gate ( anche considerato il fatto che la Prati sarà ospite a Non è l’Arena). E invece si parlerà del bambino che è stato spacciato per il figlio di Mark Caltagirone.

A LIVE NON E’ LA D’URSO PANZIRONI E FABRIZIO CORONA: LE NEWS

Tra i temi caldi della puntata: le prime immagini dal carcere di Fabrizio Corona, dopo sei mesi di detenzione. E poi per la prima volta nello studio di Live Panzironi, il giornalista che ha molto seguaci che seguono i suoi consigli per un regime alimentare che, secondo le sue promesse, fa vivere fino a 120 anni.