E’ ancora Pamela Prati Gate: la show girl ospite di Non è l’Arena

Commentando ieri e l’altro ieri i dati di ascolto della prima puntata di Live-non è la d’urso, parlavamo del fatto che forse, il pubblico, inizia a essere stanco delle storie raccontate che sanno di vecchio. Dicevamo che il Pamela Prati Gate non avrebbe forse avuto più nulla da dare al piccolo schermo, al pubblico. Forse sarà così ma a quanto pare, qualcuno ci vuole riprovare. E lo fa con il botto. Parliamo di Massimo Giletti che, nella prima puntata di Non è l’Arena, in onda proprio domenica sera contro Live-Non è la d’urso, avrà in studio proprio Pamela Prati. Ecco se la d’Urso pensava di raccontare ancora il nulla su questa storia, come ha fatto domenica scorsa, dovrà cambiare idea visto che un suo diretto rivale avrà in studio la sola persona che potrebbe aggiungere quel quid in pi alla vicenda. Pamela Prati, dopo mesi di silenzio arriverà nello studio di La7 per raccontare la sua nuova versione dei fatti. Non sappiamo se aggiungerà dettagli alla vicenda legata a Mark Caltagirone visto che la Perricciolo continua a dire che è stata lei a inventare tutta la storia del matrimonio e la sua figura. Ma una cosa è certa: l’attenzione sarà tutta per lei. Anche se alla fine parlasse solo delle sue vacanze al mare, delle foto scattate in estate, dei suoi progetti per il futuro, sarebbe la sola a poter attirare ancora l’attenzione del pubblico che vuole sentir parlare del Pamela Prati Gate.

NON E’ L’ARENA ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: MASSIMO GILETTI RIPARTE DA PAMELA PRATI

Ed ecco quindi che la Prati, che si era detta scioccata e schifata dai programmi che hanno parlato della sua storia, cambia rete. Del resto La7 era l’unico canale che ancora non l’aveva ospitata, dovevamo immaginare che avrebbe fatto qualcosa anche sulla rete di Cairo.

Barbara d’urso risponderà con documenti choc, buste choc, testimonianze choc o preferirà cambiare rotta? Nella seconda puntata di Live ci sarà Matteo Salvini per l’uno contro tutti che Mediaset spera, possa fare il piccolo di ascolti. E nel resto della puntata? sarebbe meglio trovare qualcosa di fresco, qualcosa alla quale il pubblico possa affezionarsi di nuovo. Vedremo…

Appuntamento quindi al 22 settembre 2019 per ascoltare la versione di Pamela Prati by La7.