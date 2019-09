Giovanni Ciacci risponde alle accuse di Freccero e rilancia: via da Detto Fatto perchè senza la Balivo era finito

Sta succedendo un po’ di tutto nelle ultime ore, nello scontro tra Giovanni Ciacci e Carlo Freccero, il direttore di Rai 2. Tutto è iniziato dalle parole di Freccero relative ad alcune scelte fatte per la nuova stagione televisiva della rete, e tra queste anche i nuovi volti arrivati a Detto Fatto e gli addii illustri. Freccero in una intervista al Magazine del Fatto Quotidiano ha parlato dei cambiamenti fatti sulla rete e anche di Detto Fatto che a suo dire crescerà negli ascolti ma che ha perso un protagonista delle passate edizioni come Giovanni Ciacci. Freccero a tal proposito ha dichiarato: “Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni” . Queste le parole di Freccero alle quali ha subito risposto Giovanni Ciacci rivelando di non aver avuto nessuna condanna e spiegando anche, per la prima volta, il reale motivo per il quale è andato via da Detto Fatto.

GIOVANNI CIACCI REPLICA ALLE PAROLE DI CARLO FRECCERO: NESSUNA CONDANNA

Per la prima volta quindi Giovanni Ciacci parla di quanto accaduto:

La causa è in corso perché ho preso un vestito dalla Rai di Napoli senza la bolla e l’ho portato a una mostra di Gattinoni sulla televisione, dove la Rai era lo sponsor principale. Io per aver portato un vestito senza bolla sono stato indagato per ricettazione. Io ho solo portato il vestito da una parte all’altra. Forse ci sono altri motivi che io non so. Credo nella giustizia, questo dibattito dura da cinque anni ed è stato rimandato più volte. I contribuenti che pagano il canone hanno speso soldi per questo processo inutile che ad oggi sarà costato più di 50 mila euro.

GIOVANNI CIACCI RIVELA PERCHE’ HA LASCIATO DETTO FATTO

E in merito al suo addio a Detto Fatto vuole sottolineare:

Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo

Del resto che a Ciacci questa nuova versione di Detto Fatto non piacesse per nulla lo si era anche capito dai vari commenti lasciati sui social e dai “like” ad altri commenti non suoi. L’anno scorso però il clima sembrava sereno e i complimenti per Bianca Guaccero si sprecavano…