Detto Fatto: cronaca annunciata di un flop voluto causato da scelte kamikaze

Non sarebbe stato meglio chiuderlo questo programma e lasciarci il ricordo di un format di successo? Probabilmente si. E del resto che il tentativo di affossarlo sarebbe arrivato con la scusa degli ascolti flop era evidente a tutti. Peccato che questi ascolti fallimentari non siano stati causati dalla conduttrice, dalla squadra, dal lavoro fatto ma da una dirigenza miope, per scelta. Che la collocazione di Detto Fatto in questa nuova stagione televisiva si sarebbe dimostrata fallimentare lo sapevano tutti. Ed era chiaro a tutti che sarebbe andata sempre peggio. Dopo le prime due puntate in calo della metà di ascolti rispetto al passato il programma condotto da Bianca Guaccero è stato spostato, anticipandone la messa in onda. Mossa che però non ha funzionato perchè il programma deve iniziare alle 14 per sperare di poter dire ancora la sua. La scelta kamikaze di Carlo Freccero ha portato a quello che forse tutti si aspettavamo: un flop clamoroso di ascolti. E il vero problema è che se tutto questo doveva anche servire ad aiutare Vieni da me, non è stato sufficiente. Perchè la sola rete a guadagnare da questo disastro è stata Canale 5 con Maria de Filippi e le soap che regnano nel pomeriggio degli italiani.

DETTO FATTO PARTENZA FLOP: COLPA DELLE SCELTE DELLA RETE?

Vediamo i numeri di questa prima settimana.

Il 19 settembre 2019 Detto Fatto incassa 519.000 con il 4.7%.

Detto Fatto 474.000 (4.2%) nella puntata in onda il 18 settembre 2019