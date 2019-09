Detto Fatto cambia ancora orario e Bianca Guaccero si sfoga sui social

Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova edizione di Detto Fatto. Il programma di rai 2 è un ottimo prodotto, e non smetteremo mai di ribadirlo, anche se molto diverso da quello che Caterina Balivo aveva lasciato. Il che non guasta ovviamente, anche perchè al timone del programma c’è una conduttrice davvero eccellente, che ha saputo fare suo il format. Bianca Guaccero è una numero 1, e su questo non ci sono dubbi. Purtroppo è incappata in un direttore di rete che non crede nel programma, che lo avrebbe voluto chiudere ma che alla fine lo ha lasciato in onda, danneggiandolo con una collocazione che più volte abbiamo definito kamikaze. Un pomeriggio completamente flop quello di Rai 2 in questi primi due giorni della settimana, con risultati così sotto le aspettative da far cambiare in corsa alla rete il palinsesto. Non solo, dopo le notizie di ieri, oggi Rai 2 ha cambiato ancora, cambiando anche l’orario di messa in onda del programma. Come era prevedibile infatti Detto Fatto si sposta. Per il momento non andrà in onda nella sua collocazione delle 14 ( che resta a nostro avviso in ogni caso la migliore) ma anticipa. Quanto meno, partendo alle 14,30 non si scontra direttamente con Uomini e Donne ma punta ad attirare una manciata di pubblico che magari non ama le soap.

LO SFOGO DI BIANCA GUACCERO SUI SOCIAL DOPO LE PRIME PUNTATE DI DETTO FATTO

Nel frattempo sui social, dopo le prime puntate non semplici per Bianca Guaccero, che comunque va in onda in diretta con tante novità e un programma lungo, cosa non facile la conduttrice commenta le critiche positive e negative ricevute in questi giorni. E dalla sua pagina Instagram si sfoga così:

Sapete perché vi voglio bene? Perché mi dite sempre la verità, ed io non posso far altro che ascoltarvi e migliorare! La verità è un’opportunità, ma è anche un gesto d’amore! Si può dire in tanti modi la verità, e la maggior parte di voi riesce a farlo con l’affetto di sempre ed è per questo che vi sono grata. State tranquilli perché miglioreremo, ve lo prometto, il programma durerà anche di più, due ore e 20 in diretta con tanti tutorial e momenti di spettacolo, non sempre facili da gestire, ma io ce la metterò tutta come sempre e fino alla fine!!! Vi abbraccio tutti!!! @dettofattorai @raidue #love

Forza Bianca, per quel che serve, noi siamo con te!

Vi ricordiamo quindi che l’appuntamento con Detto Fatto è per le 14,30. Alle 14 invece andrà in onda il programma di Carlo Cracco Nella mia cucina.