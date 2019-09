Uomini e Donne anticipazioni clamorose: qualcuno ha abbandonato il trono, chi sarà?

Si sta registrando in questi minuti una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono classico. Al momento i 4 tronisti non hanno ancora conquistato il pubblico visto che c’è stato davvero poco spazio per loro, causa il tempo dedicato a Temptation Island nelle puntate del trono classico. Fatto sta che, neppure il tempo di imparare i nomi dei tronisti, che arriva già la clamorosa notizia. Un tronista ha lasciato il trono. O meglio, una tronista ha lasciato il trono abbandonando il programma di Canale 5. Ma di chi si tratta e per quale motivo la ragazza ha scelto di lasciare il trono di Uomini e Donne e l’occasione quindi di trovare la persona giusta? Ha trovato l’amore fuori dal programma di Canale 5 o magari non si sente a suo agio nello studio di Uomini e Donne?

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: UNA TRONISTA ABBANDONA

Proprio verso le 16 di oggi è arrivata la notizia dell’abbandono del trono di Uomini e Donne da parte di una tronista. La tronista in questione è Sara Tozzi. La bella ragazza modenese, che a quanto pare aveva già perso la testa nelle prime registrazione per Javier Martinez, l’ex tentatore di Temptation Island, avrebbe deciso di lasciare il programma. Queste sono le prime notizie che arrivano dalla registrazione.

La notizia dell’abbandono del trono di Uomini e Donne da parte di Sara Tozzi è stata data dalle talpe del Vicolo delle news, che anche oggi stanno seguendo la registrazione del programma di Canale 5.

Al momento quindi sul trono sarebbero rimasti Giulio Raselli e Alessandro Zarino insieme alla bella Giulia Quattrociocche. Ma sempre nella puntata di oggi potrebbe esser presentato il nuovo tronista o la nuova tronista. A questo punto la domanda quindi è un’altra: chi prenderà il posto di Sara Tozzi? Non ci resta che aspettare le prossime news dalla registrazione di oggi di Uomini e Donne per capire cosa sta succedendo.

AGGIORNAMENTO– Sara avrebbe deciso di lasciare il trono in quanto non sentiva di avere il cuore libero. Si è infatti resa conto di pensare al suo ex fidanzato e ha deciso di lasciare il programma.