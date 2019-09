Rosanna Lambertucci a Verissimo parla per la prima volta della morte di sua figlia

Nemmeno Silvia Toffanin sapeva del dolore di Rosanna Lambertucci e sconvolta dal racconto non è riuscita a dire molto, non c’è poi tanto da dire su una tragedia così grande (foto). Rosanna Lambertucci ha una sola figlia, Angelica che ha 40 anni, ma prima di lei era nata Elisa. La conduttrice e suo marito Alberto hanno desiderato tanto di diventare genitori ma hanno perso sei figli, Elisa era riuscita a giungere al sesto mese di gravidanza ma poi c’è stato un distacco della placenta, un’emorragia grave e la piccola due giorni dopo la nascita non ce l’ha fatta. Rosanna si è salvata ma di questo ringrazia suo padre che è morto quando lei era solo una bambina. Del padre la Lambertucci ricorda che è morto dopo un incidente stradale anche se all’apparenza non sembrava fosse grave. Invece, aveva delle emorragie interne, non ce l’ha fatta perché era arrivato troppo tardi. La sera in cui lei incinta si è sentita male stava correndo verso l’ospedale con il marito ma era troppo lontano, le è venuto in mente quel ritardo per cui suo padre aveva perso la vita e si è fermata al primo ospedale. Così si è salvata ma lì non ha potuto aiutare sua figlia Elisa.

ROSANNA LAMBERTUCCI NON SAPEVA DOVE FOSSE SEPOLTA SUA FIGLIA

Suo marito non ha voluto partecipasse al funerale della bambina, anche perché era troppo debole. Non le ha mai detto dove fosse sepolta, voleva cancellare il dolore ma oggi confessa che sono traumi talmente grandi che non si superano mai e che ti rendono fragile dentro. Dopo è arrivata la vera tragedia, è stata malissimo e solo di recente è andata al cimitero e ha chiesto dove fosse sua figlia, era in chiesa.





Sua figlia Elisa oggi avrebbe avuto 42 anni, non l’ha mia dimenticata, nemmeno quando è arrivata due anni dopo Angelica. Traumi che non ha mai dimenticato, dalla morte di suo padre agli aborti, alla perdita di una figlia, per questo si è dedicata alla medicina, al benessere, per aiutare gli altri e anche se stessa.





