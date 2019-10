Le Iene si torna stasera con l’ultimo progetto di Nadia Toffa

Sarà una grande emozione per tutta la squadra di Italia 1 tornare in onda oggi con la prima puntata della nuova edizione de Le Iene. Ricordi, sorrisi, lacrime: sarà la prima puntata senza Nadia Toffa. Sarà la prima puntata dopo la morte della conduttrice de Le Iene. Ma la puntata in onda oggi 1 ottobre 2019, come un po’ tutta questa edizione del programma di Italia 1, sarà dedicata a Nadia. Dalle anticipazioni di questo primo appuntamento sappiamo che nella prima puntata vedremo quello che era l’ultimo lavoro di Nadia, qualcosa a cui teneva moltissimo. Anche i suoi genitori hanno raccontato che Nadia aveva nel computer molti progetti che avrebbe voluto realizzare, chiedendo aiuto per farlo. E di certo la squadra de Le Iene sarà vicina alla famiglia di Nadia in questo.

LE IENE TORNA IL PRIMO OTTOBRE 2019 CON UN OMAGGIO A NADIA TOFFA

Come vedremo nella puntata de Le Iene in onda oggi, la Toffa stava realizzando un ultimo progetto che sarà di certo particolarmente toccante. Aveva infatti chiesto alla squadra di persone che lavora con lei di aiutarla in questo suo “lavoro”. Rendendosi conto probabilmente, che ormai aveva poco da vivere, ha deciso di essere seguita e ripresa mentre fa visita a delle persone che per lei sono state fondamentali.

Il martedì il programma è condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band. Saranno quindi proprio Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ad aprire le danze inaugurando questa nuova edizione de Le Iene.

Il giovedì, sempre in prime-time, a partire dal 3 ottobre si alternano alla conduzione il trio femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri e quello tutto al maschile di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Ed ecco invece la squadra al completo per l’edizione de Le iene 2019/2020:

Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Appuntamento alle 21,20 di oggi con la prima puntata de Le Iene su Italia 1.