Uomini e Donne oggi, anticipazioni: medico in studio per Gemma, la dama si sente male

Oggi lunedì 7 ottobre 2019 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne e come sempre non potevano mancare le nostre anticipazioni. In questo nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi vedremo in studio i protagonisti del Trono Over. E proprio a proposito di protagonisti una fra tutti sarà indubbiamente Gemma Galgani. Ma vediamo subito le ultime anticipazioni della puntata di oggi. La dama entrerà nello studio di Uomini e Donne facendo un complimento a Tina Cipollari, complimento che si trasformerà in frecciatina. Come reagirà la nota opinionista della trasmissione di Canale 5? Quel che è certo è che dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma ha incontrato…

Uomini e Donne oggi anticipazioni 7 ottobre 2019: Gemma Galgani innamorata?

Con il suo vestito rosso, Gemma Galgani ha incontrato Jean Pierre subito dopo l’ultima puntata andata in onda ed è molto delusa dal comportamento dell’uomo che, invece, chiede che cosa ha fatto di male. La Galgani è in lacrime e pensa di non piacere abbastanza a Jean Pierre. Dopo i commenti di Tina Cipollari arriverà finalmente in studio Jean Pierre. La dama del Trono Over verrà criticata dagli opinionisti perché in lacrime per un uomo che ancora non conosce bene. Interverrà anche Gianfranco. Secondo lui Gemma è più attratta da Jean Pierre. Lei negherà e Jean Pierre affermerà che Gianfranco è più interessato alla conoscenza. La situazione degenera, Gemma Galgani si sente male e in studio arriva un medico. Alla dama di Uomini e Donne verrà misurata la pressione. Che cosa succederà a Gemma?

Uomini e Donne: le anticipazioni di oggi 7 ottobre 2019

Che cosa succederà ancora nello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi? Vedremo il confronto tra Armando e Veronica. Per lei le cose stavano andando bene, si sentivano ogni giorno però poi è la stessa Veronica a chiedersi perché dovrebbe continuare la conoscenza con Armando. Nello studio arriveranno pure Ida e Riccardo, due dei personaggi più attesi dell’appuntamento con il Trono Over. Ida e Riccardo sono usciti insieme e, inaspettatamente, sono stati molto bene insieme. Com’è andata l’esterna tra i due? Lo scopriremo solo guardando la puntata di oggi di Uomini e Donne.