Uomini e Donne oggi 2 ottobre, anticipazioni Trono Over: scontro tra Gemma e Anna

Oggi mercoledì 2 ottobre 2019 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. In questo nuovo appuntamento con il noto programma di Maria De Filippi vedremo i protagonisti del Trono Over. E a proposito di protagonisti una di queste sarà Anna. “Il passato è passato. Io mercoledì sera ero a Firenze” afferma Anna che si troverà sotto accusa nello studio di Uomini e Donne. “Ma a Firenze esiste solo Giorgio?” chiede pure. Difficilmente la polemica che la vede al centro dell’attenzione si placherà con molta facilità. Sarà poi il turno di Pamela che si troverà di fronte Enzo. Vediamo le ultime news e le anticipazioni sulla puntata di oggi.

Uomini e Donne oggi 2 ottobre 2019: le anticipazioni

“La guardavo da dietro e già mi mancava” dice lui. Pamela sembra delusa e anche Tina Cipollari interviene affermando che quelle del cavaliere sono frasi fatte. L’uomo si troverà anche sotto accusa. Per Gianni Sperti se una persona si presenta a Uomini e Donne deve, chiaramente, essere libera da altre situazioni sentimentali. Enzo si difenderà affermando che lui non ha delle relazioni con altre donne ma delle relazioni occasionali che deve ‘sistemare’ prima di poter proseguire con la conoscenza di Pamela. La donna, a questo punto, si chiederà che cosa c’è da sistemare se Enzo dice di non essere fidanzato. Pamela consiglia simpaticamente ad Enzo di creare un gruppo su Whatsapp con queste donne e spiegare che lui sta frequentando un’altra persona. Enzo riuscirà a sistemare la questione con le altre donne una volta per tutte per poi dedicarsi finalmente alla conoscenza di Pamela?

Uomini e Donne anticipazioni di oggi: Anna sfida Gemma Galgani

Nella puntata di oggi 2 ottobre 2019 vedremo anche una sfida tra Anna e Gemma dopo che la Galgani si è classificata al secondo posto. La prima si presenta in abito lungo e chiaro e con i capelli raccolti, mentre la seconda opta, ancora una volta, per un vestito rosso. L’abito principesco di Gemma scatena Tina: “Sei rimasta mummificata”. Da qui è scontro aperto. La dama di Uomini e Donne cercherà di difendersi dai commenti della Cipollari per poi scontrarsi direttamente con Anna. La Galgani afferma che Anna ha scelto la strada più semplice con il suo look da red carpet per poter vincere con maggiore facilità. “Ho osato a casa tua!” risponderà Anna a gran voce affermando che se Gemma vuole la vittoria se la può prendere tranquillamente perché lei non se ne fa niente mentre la Galgani vive per vincere e Anna no. Lo scontro si accenderà sempre di più nello studio di Uomini e Donne. Gemma si difenderà dalle parole di Anna affermando che non è vero che lei vuole vincere a tutti i costi mentre l’opinionista Tina Cipollari applaudirà alle affermazioni di Anna contro la nota dama del Trono Over. Ci toccherà aspettare la puntata di oggi per capire come andrà a finire tra di loro e soprattutto scoprire chi vincerà la sfida tra Anna e Gemma.