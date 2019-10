Per Mattino 5 record stagionale di Ascolti: con Belen in diretta si batte Storie Italiane

Dati auditel interessanti nella giornata del 10 ottobre 2019, ci concentriamo in particolare su quello che è successo al mattino. Nella fascia che va dalle 9 alle 12 circa. Nella sfida tra Storie Italiane e Mattino 5, una delle più interessanti al momento, la vittoria il 10 ottobre 2019 va al programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi che portano a casa il primo trionfo netto sul competitor con il primo record stagionale. Tutto questo anche grazie a Belen Rodriguez? Di certo la telefonata di Belen in diretta ha aiutato ma il programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi piace sempre di più al pubblico della rete anche per la varierà dei temi trattati. Non a caso la puntata di Storie Italiane in onda oggi 11 ottobre 2019 cambia stile e se generalmente la seconda parte dedicata alle interviste più leggere, di cronaca rosa, parte intorno alle 11, oggi alle 11,30 Eleonora Daniele sta ancora parlando di cronaca con la sua intervista a Capitan Ultimo.

Una piccola nota in merito a questa edizione di Storie Italiane che ha perso un giornalista capace di attrarre il pubblico grazie alle sue inchieste, parliamo di Vito Paglia attualmente al lavoro per Barbara d’urso con Pomeriggio 5. La scelta degli inviati non è di poco conto, ci vuole un certo tipo di impostazione per una diretta, un certo tipo di empatia anche con le persone da intervistare che devono raccontare la loro storia e con il pubblico a casa pronto ad ascoltare. Ma questa è ovviamente una piccola nota anche perchè di giornalisti storici, capaci a Storie Italiane ce ne sono. Il programma vale. Il fatto che si sia dovuto necessariamente allungare porta al rivedere dei volti che potrebbero risultare sempre gli stessi e alla lunga, se mancano le inchieste che hanno fatto grande il programma di Rai 1, le vicende di vip non troppo vip, potrebbero anche stancare.

Vediamo i numeri.

MATTINO 5 VS STORIE ITALIANE: PRIMO RECORD STAGIONALE PER CANALE 5

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 839.000 telespettatori con il 16.9% di share; Storie Italiane ottiene 710.000 spettatori con il 16% di share nella prima parte e 785.000 (14.3%) nella seconda.

Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 759.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e 791.000 (17.8%) nella seconda.

Non dimentichiamo che Storie Italiane è leader nella sua fascia da oltre un mese, una vittoria non cancella di certo quello che c’è stato prima. Anche perchè parliamo davvero di una manciata di spettatori. Storie Italiane deve però mirare a fare meglio perchè perde in generale rispetto ai dati che ha fatto registrare in passato, non rispetto al confronto con Mattino 5.