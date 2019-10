Belen Rodriguez chiama in diretta a Mattino 5 per difendersi dalle “accuse” dei paparazzi e di Valerio Merola

“Succede che c’è anche chi segue la diretta e vuole intervenire” queste le parole di Federica Panicucci che nella puntata di Mattino 5 in onda il 10 ottobre 2019 annuncia una telefonata in diretta. La chiamata è di Belen Rodriguez che stava ascoltando la trasmissione dedicata al rapporto tra i vip e i paparazzi e ha deciso di telefonare per puntualizzare qualcosa. Prima della telefonata di Belen si era parlato del fatto che molto spesso i vip debbano ringraziare i paparazzi per il successo che hanno. Se i fotografi dessero loro anche meno importanza, non sarebbe “prodotti” e non avrebbero il seguito che poi hanno. Prima della telefonata di Belen in diretta erano stati mandati in onda dei video durante i quali vedeva la Rodriguez reagire male per la presenza di paparazzi sotto casa. Valerio Merola, tra gli opinionisti della puntata, sottolineava, dando ragione anche a Sorge intervenuto in precedenza, che forse i vip dovrebbero essere ben felici della presenza dei paparazzi sotto casa. Quando non ci saranno vorrà dire che per loro sarà finita, sintetizza in questo modo il concetto Merola.

Ma a quanto pare Belen non la pensa proprio come il Merolone e decide di chiamare in diretta per dire la sua.

BELEN RODRIGUEZ CHIAMA I DIRETTA MATTINO 5 PER RISPONDERE ALLE PAROLE DI VALERIO MEROLA SUL TEMA PAPARAZZI

Belen ringrazia la conduttrice per le parole spese per lei ma poi dice la sua:

“I paparazzi ti provocano, ti portano all’esaurimento e quando quel signore dice di dover ringraziare perché un giorno potrebbero non esserci più. Ho più paura di perdere gli amici, la famiglia, il lavoro, lei sta parlando come se morisse la mamma, non è così. Io potrei far parlare di me ogni giorno ma oggi come mamma e come signora ho deciso di mettermi da parte perché ne va della mia serenità ” ha spiegato la Rodriguez nella sua chiamata in diretta a Mattino 5. Merolone però non sembrava essere molto d’accordo con la show girl tanto da scuotere la testa mentre lei diceva la sua.

Sorge in qualche modo vuole andare incontro a Belen dicendo che è una delle poche a non chiamare mai i paparazzi per organizzare dei servizi fotografici. La Rodriguez infatti aveva dichiarato: “Questo non è il mio caso io non mi accordo con i paparazzi, anzi ho sofferto moltissimo.”

Belen adesso è contentissima perchè pare che da quando è tornata dalle vacanze con Stefano i paparazzi non le facciano più le poste sotto casa. “Prima invece dormivano sotto casa mia tutti i giorni” ha detto Belen.