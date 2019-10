Belen e Stefano de Martino pronti per il secondo matrimonio? La verità a Mattino 5 con le foto della chiesa

Scoop da Mattino 5 sul possibile matrimonio tra Belen e Stefano de Martino? Ricordiamo che i due non sono mai arrivati a un divorzio quindi sono ancora marito e moglie ma, dopo il ritorno di fiamma, i fans sognano di vederli di nuovo all’altare. E di un possibile secondo matrimonio si parla proprio nella puntata di Mattino Cinque in onda il 10 ottobre 2019. Approfittando della telefonata in diretta di Belen, che ha chiamato per rispondere ai dei paparazzi in merito al rapporto che i Vip hanno proprio con loro, Federica Panicucci ha chiesto spiegazioni a Belen su alcune foto e storie pubblicate sul suo profilo Instagram negli ultimi giorni. In particolare la conduttrice vuole delle “spiegazioni” sulle foto di una chiesetta che Belen ha mostrato proprio sui social: potrebbe essere quella del suo secondo matrimonio con Stefano? Belen sta scegliendo la chiesa in vista di un altro matrimonio per rinnovare le promesse nuziali?

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO PRONTI PER IL SECONDO MATRIMONIO?

Sorge commenta: “Questo secondo matrimonio se ci sarà, secondo voi per quale motivo si fa?” le velenose parole del paparazzo. Federica Panicucci invece commenta che sarebbe molto bello rivederli insieme visto che la loro storia ha fatto sognare tutti. Belen ha spiegato che non c’è nulla da organizzare: “Ho visto la chiesetta il giorno del compleanno di Stefano perchè era nella location dove stavamo festeggiando”.Secondo Sorge tutto questo serve solo a fare notizia. E per fortuna che pochi minuti prima aveva chiesto scusa a Belen, adesso lancia nuove accuse alla Rodriguez che però si difende. “Se volessi fare notizia mi metterei a tavolino per crearle” commenta la show girl.

Nessun secondo matrimonio in vista quindi per Belen e Stefano de Martino? Sembrerebbe proprio di no…”Avrei potuto fare di tutto, adesso sono grande, sono una mamma, sono serena, sono tranquilla. Lavoro un po’ davanti alle telecamere un po’ dietro.” E quando Federica le chiede se questo matrimonio si farà lei commenta: “Al momento non è in preventivo, se mio marito me lo chiederà….”. Stefano farà questa seconda proposta di matrimonio?