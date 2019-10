Il campione Guido Gagliardi sconfitto a L’eredità: ecco quanto ha vinto in totale

L’eredità perde un grande campione! Il pubblico del programma di Rai 1 negli ultimi mesi ha fatto il tifo per un grande campione, Guido Gagliardi che ha registrato record su record. Dal maggior numero di presenze nel programma di Rai 1 al montepremi tra i più alti conquistati a L’eredità. Ma nella puntata in onda ieri, 12 ottobre 2019, il campione che è stato costretto a un duello con un altro concorrente nel gioco delle parole da scoprire, ha perso. Del resto un po’ di lucidità poteva anche mancare visto il grande impegno che Guido ha messo nella sua partecipazione al gioco di Rai 1 ed era chiaro che prima o poi la sconfitta sarebbe dovuta arrivare. Inoltre Guido ha potuto continuare a giocare a L’eredità anche grazie al nuovo regolamento che premia i tre concorrenti che arrivano al gioco del triello, permettendo loro di tornare in gara anche il giorno successivo.

Il pubblico in studio non riusciva a credere che Guido avesse perso. Anche Flavio Insinna è rimasto spiazzato: “Calma calma” ha detto mentre il pubblico incredulo mormorava dopo la sconfitta di Guido.

GUIDO GAGLIARDI LASCIA L’EREDITA’: SCONFITTO NELLA PUNTATA DEL 12 OTTOBRE 2019

“Stiamo per salutare un uomo che resta nella storia, come minimo di Rai 1, nella storia de L’eredità” ha detto Insinna spiazzato a sua volta dalla sconfitta di Guido. “Un uomo che resta nella storia del programma per classe, stile, conoscenza, sapere, ironia, con una vincita di 337 mila euro” ha commentato Flavio Insinna salutando Gagliardi; una cifra record quella incassata da Guido super campione de L’eredità. Guido sorridente e di certo felicissimo per come la sua vita sia cambiata grazie al quiz di Rai 1. era di certo dispiaciuto ma immaginiamo che sia anche felice di tornare alla vita di tutti i giorni, dopo tutto questo tempo trascorso a Roma tra la registrazione di una puntata e l’altra!

Standing ovation in studio con il pubblico in piedi per Guido che ha ringraziato tutti mentre sentiva riecheggiare il suo nome nello studio del programma di Rai 1. “Si tratta di un arrivederci” ha detto Flavio che ha ricordato che Guido tornerò di certo nelle puntate dedicate al torneo del programma.