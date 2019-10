Guido Gagliardi campione dei record a L’eredità: continua a vincere

L’eredità ha un campione che resterà nella storia. Chi segue il quiz di Rai 1 sa che ormai da mesi, Guido Gagliardi è super protagonista. Il professore di fisica sta facendo la storia del programma sia per record di presenze che per montepremi incassato. Guido, che giova anche del nuovo regolamento del quiz di Rai 1, infatti nella passata stagione è tornato in gioco grazie alle sette vittorie consecutive che gli permettevano di riconquistare una vita e rientrare in gioco, e di quello dell’edizione 2019-2020, è il campione che ha vinto il maggior numero di puntate. Inoltre come saprete, in questa nuova edizione de L’eredità, i tre concorrenti che arrivano al triello conquistano la possibilità di rientrare in gioco anche nella puntata successiva. Da quando L’eredità è tornato in onda, Guido è sempre arrivato al triello e se la memoria non ci inganna, solo un paio di volte non ha conquistato un posto al tavolo dei calci di rigore. Non solo, nella puntata de L’eredità in onda il 7 ottobre 2019, Guido ha indovinato la parola, vincendo 55mila euro. Questo quindi gli ha permesso di incassare un’altra vincita che si aggiunge al montepremi che aveva già messo da parte!

GUIDO IL SUPER CAMPIONE DE L’EREDITA’: HA VINTO PIU’ DI 300 MILA EURO

Flavio Insinna ormai da mesi si diverte a scherzare con Guido prendendolo in giro per il fatto che ne sappia di tutti le tematiche. E anche in questa edizione il professore sembra non aver perso lo smalto del campione visto che continua a incassare una vittoria dopo l’altra. Inoltre, con la vittoria dei 55mila euro incassata nella puntata del 7 ottobre 2019, Guido vola sopra i 300 mila euro entrando nella storia del programma e anche in quella dei vari quiz a montepremi del nostro paese.

Guido ormai è amatissimo anche dal pubblico a casa, basti pensare che sabato scorso lo abbiamo visto sempre su Rai 1, ospite della puntata UnoMattina in famiglia con Tiberio Timperi e Monica Setta. Oggi il campione è ancora in gioco e in gara e chissà, magari porterà a casa una nuova vittoria.