Rocco Papaleo a Vieni da me commuove parlando del figlio e di sua madre che oggi non c’è più (Foto)

Rocco Papaleo ospite a Vieni da me oggi è di quei personaggi che guardi attendendo di scoprire se ti farà ridere o riflettere, entrambe ma durante l’intervista con Caterina Balivo ha più che altro emozionato (foto). Anche la conduttrice ha dovuto asciugarsi le lacrime quando il suo ospite ha raccontato del pane e frittata di sua madre ma Papaleo ha emozionato anche con una frase riferita a suo figlio, così come da non credente ha vissuto un’energia che non dimentica quando ha recitato nel film di Padre Pio con Michele Placido. Risate sulla farfallina di Belen che a Sanremo, sul palco, confessa di non avere notato, ma la sua battuta ha un sapore un po’ strano. La Balivo ha inizio intervista gli ha chiesto se fosse vero che la Rodriguez dietro le quinte del festival non gli rivolgesse la parola: “C’è di vero che non ci siamo parlati tanto fuori dal palco ma sempre con gentilezza… ma la farfallina pur guardando in quel punto non l’avevo vista…”.

ROCCO PAPALEO RACCONTA LA TELEFONATA CON SUO FIGLIO E L’ASSENZA DI SUA MADRE

L’attore di Lauria parla di suo figlio come fosse un bambino piccolo perché racconta di quanto siano belle le sue risate. Ha 21 anni: “Ieri al telefono gli ho detto una cosa e ha riso e quel momento valeva tutto il prezzo della giornata”. In un cassetto spunta pane e frittata: “Il pane e frittata di mia madre, l’ho persa un anno e mezzo fa”. Ha sempre portato pane e frittata nei suoi lavori ma dopo aver perso sua madre quando poi l’ha fatto per la prima volta in teatro è stata un’emozione fortissima. “In casa sono tornato due mesi dopo che se n’è andata, non ce la facevo, eravamo molto legati”.





Confida però che oggi non è un’assenza drammatica: “E’ una dolce mancanza perché c’è il suo spirito e quello che ci siamo detti tutta la vita, il ricordo è vivo”. “Non bastano due fette di pane e frittata per fare pane e frittata di mia madre. Se gli levi mia madre rimane un panino semplice, banale. Ma se al pane e frittata di mia madre tu gli levi pane e frittata rimane mia madre”.





