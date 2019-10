Flora Canto a Vieni da me legge in lacrime un biglietto di Enrico Brignano (Foto)

Un pieno di allegria con Flora Canto a Vieni da me ma prima di tante battute e risate un po’ di lacrime ed emozioni che l’attrice romana non è riuscita a trattenere (foto). E’ da anni la compagna di Enrico Brignano, hanno una figlia, la dolcissima Martina; una piccola sorpresa l’ha commossa già dal primo istante. Lui l’ha conquistata con una cassetta di frutta. Flora spiega che la famiglia di Enrico aveva un negozio di frutta e quando ha saputo che lei adora la frutta l’ha corteggiata con una cassetta di mandarini e di fichi, ha fatto pace con lei con i peperoni e così via. E’ il biglietto che accompagna la frutta oggi a Vieni da me che la commuove subito, parla della frutta che per lui è famiglia, è amore, proprio come lei oggi. “Sei amore, sei famiglia…” e la Canto si scioglie ma poi si riprende e torna con tutta la sua ironia ma non recita quando dice che è all’antica e attende che il papà di sua figlia le faccia la classica proposta di matrimonio.

FLORA CANTO RACCONTA COME E’ NATO L’AMORE CON ENRICO BRIGNANO.

Si sono conosciuti a un provino, Brignano cercava un’attrice e anche una corista per un suo spettacolo. Si è presentata ma non aveva nemmeno un book, una foto, era in pieno trasloco a casa ed era tutto negli scatoloni. “Mi ha preso perché gli facevo pena”. La complicità è stata immediata, alle prove non smettevano di ridere scatenando la gelosia delle altre attrici presenti. “Non ero amatissima e poi io sono una che mangia mentre le altre gallette di riso io amatriciana”. Davvero una donna da sposare!





A Vieni da me ha anche raccontato dei 12 giorni di ospedale questa estate. Era il 12 agosto e la notte ha avvertito dolori fortissimi che non passavano, l’hanno ricoverata e ha dovuto digiunare, per questo è dimagrita tanto. Ha dovuto operarsi ma tutto è andato per il meglio; con lei c’era sempre il suo Enrico. Ormai tutti attendiamo le nozze!